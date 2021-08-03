НАБУ обвинило СБУ в укрывательстве Чауса и просит доставить его в суд
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обвиняет Службу безопасности Украины (СБУ) в укрывательстве экс-судьи Николая Чауса. НАБУ также заявило о превышении служебных полномочий сотрудниками спецслужбы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
В Бюро отмечают, что Чауса подозревают в получении неправомерной выгоды.
"УПК Украины предусматривает, что в случае выявления разыскиваемого лица, его должны передать уполномоченному представителю органа досудебного расследования. В то же время, имеем ситуацию фактического сокрытия подозреваемого сотрудниками СБУ", - говорится в заявлении.
В НАБУ отмечают, что дважды просили СБУ доставить Чауса в Национальное бюро. Однако эти обращения были проигнорированы.
"Принятие мер безопасности к лицу, которое находится в статусе потерпевшего в уголовном производстве, которое расследуется следователями СБУ, никоим образом не может быть основанием для сокрытия такого лица от уголовного судопроизводства и невыполнения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - убеждены в Бюро.
СБУ призывают доставить Чауса уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа 2021 года для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, СБУ подтвердила, что экс-судья Чаус находится под защитой службы. Как рассказали в спецслужбе, Чаус сам попросил, чтобы его забрали сотрудники СБУ.
Кроме того, в СБУ рассказали, что Чауса уже допросили по делу о его похищении.