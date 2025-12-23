ua en ru
Вт, 23 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

ChatGPT запускает итоги 2025 года для миллионов пользователей: как увидеть свои результаты

Вторник 23 декабря 2025 15:45
UA EN RU
ChatGPT запускает итоги 2025 года для миллионов пользователей: как увидеть свои результаты ChatGPT подводит итоги 2025 года для всех активных пользователей (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

OpenAI представляет новую функцию для своего чат-бота - годовой обзор под названием "Ваш год с ChatGPT". На старте она доступна пользователям в некоторых странах, включая США, Канаду, Великобританию, Австралию и Новую Зеландию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch.

Функция будет доступна для пользователей бесплатного, Plus и Pro-планов, у которых включены опции "сохраненные воспоминания" и "история чатов", а также которые достигли минимального порога активности в диалогах.

Командные, корпоративные или образовательные учетные записи использовать "Ваш год с ChatGPT" не смогут. Компания подчеркнула, что опыт пользователя будет легким, безопасным и полностью контролируемым.

Как работает "Ваш год с ChatGPT"

По аналогии с другими сервисами, вроде Spotify Wrapped, ChatGPT персонализирует годовой отчет, создавая интерактивные "награды" на основе того, как пользователь взаимодействовал с ботом в течение года.

Например, можно получить награду "Креативный отладчик", если вы использовали чат-бота для поиска решений задач или проработки идей.

Приложение также создает стихотворение и изображение, отражающие ваш год и интересующие вас темы.

В ChatGPT появилась персональная статистика за 2025 год (фото: OpenAI)

Доступ и использование

Годовой обзор будет отображаться на главном экране приложения, но не будет навязчивым и не откроется автоматически.

Функция доступна в веб-версии ChatGPT и мобильных приложениях для iOS и Android. Также вы можете напрямую запросить у бота "Ваш год с ChatGPT", чтобы инициировать обзор.

Напомним, что OpenAI запустила в ChatGPT собственный App Store.

А еще мы писали, что OpenAI выпустила обновление, которое сделает ChatGPT более практичным, надежным и понятным в своих объяснениях.

У нас также есть материал о том, как пользователи ChatGPT смогут бесплатно пользоваться функциями трех ключевых продуктов Adobe напрямую в чате.

Читайте РБК-Украина в Google News
Искусственный интеллект
Новости
"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: чем и откуда РФ атаковала Украину 23 декабря
"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: чем и откуда РФ атаковала Украину 23 декабря
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ