ChatGPT запускает итоги 2025 года для миллионов пользователей: как увидеть свои результаты
OpenAI представляет новую функцию для своего чат-бота - годовой обзор под названием "Ваш год с ChatGPT". На старте она доступна пользователям в некоторых странах, включая США, Канаду, Великобританию, Австралию и Новую Зеландию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch.
Функция будет доступна для пользователей бесплатного, Plus и Pro-планов, у которых включены опции "сохраненные воспоминания" и "история чатов", а также которые достигли минимального порога активности в диалогах.
Командные, корпоративные или образовательные учетные записи использовать "Ваш год с ChatGPT" не смогут. Компания подчеркнула, что опыт пользователя будет легким, безопасным и полностью контролируемым.
Как работает "Ваш год с ChatGPT"
По аналогии с другими сервисами, вроде Spotify Wrapped, ChatGPT персонализирует годовой отчет, создавая интерактивные "награды" на основе того, как пользователь взаимодействовал с ботом в течение года.
Например, можно получить награду "Креативный отладчик", если вы использовали чат-бота для поиска решений задач или проработки идей.
Приложение также создает стихотворение и изображение, отражающие ваш год и интересующие вас темы.
Доступ и использование
Годовой обзор будет отображаться на главном экране приложения, но не будет навязчивым и не откроется автоматически.
Функция доступна в веб-версии ChatGPT и мобильных приложениях для iOS и Android. Также вы можете напрямую запросить у бота "Ваш год с ChatGPT", чтобы инициировать обзор.
Напомним, что OpenAI запустила в ChatGPT собственный App Store.
А еще мы писали, что OpenAI выпустила обновление, которое сделает ChatGPT более практичным, надежным и понятным в своих объяснениях.
У нас также есть материал о том, как пользователи ChatGPT смогут бесплатно пользоваться функциями трех ключевых продуктов Adobe напрямую в чате.