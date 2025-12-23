ChatGPT запускает итоги 2025 года для миллионов пользователей: как увидеть свои результаты

OpenAI представляет новую функцию для своего чат-бота - годовой обзор под названием "Ваш год с ChatGPT". На старте она доступна пользователям в некоторых странах, включая США, Канаду, Великобританию, Австралию и Новую Зеландию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch .

Функция будет доступна для пользователей бесплатного, Plus и Pro-планов, у которых включены опции "сохраненные воспоминания" и "история чатов", а также которые достигли минимального порога активности в диалогах.

Командные, корпоративные или образовательные учетные записи использовать "Ваш год с ChatGPT" не смогут. Компания подчеркнула, что опыт пользователя будет легким, безопасным и полностью контролируемым.

Как работает "Ваш год с ChatGPT"

По аналогии с другими сервисами, вроде Spotify Wrapped, ChatGPT персонализирует годовой отчет, создавая интерактивные "награды" на основе того, как пользователь взаимодействовал с ботом в течение года.

Например, можно получить награду "Креативный отладчик", если вы использовали чат-бота для поиска решений задач или проработки идей.

Приложение также создает стихотворение и изображение, отражающие ваш год и интересующие вас темы.

В ChatGPT появилась персональная статистика за 2025 год (фото: OpenAI)

Доступ и использование

Годовой обзор будет отображаться на главном экране приложения, но не будет навязчивым и не откроется автоматически.

Функция доступна в веб-версии ChatGPT и мобильных приложениях для iOS и Android. Также вы можете напрямую запросить у бота "Ваш год с ChatGPT", чтобы инициировать обзор.