ChatGPT запам'ятає вашу роботу на Mac: що тепер знатиме OpenAI
OpenAI хоче, щоб ChatGPT пам'ятав вашу роботу за комп'ютером. Нова функція Computer History для macOS дозволяє асистенту використовувати історію дій користувача як додатковий контекст.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на OpenAI.
Як працює Computer History?
Функція Computer History розроблена для того, щоб фіксувати дії користувача в різних додатках та на вебсайтах, перетворюючи отримані дані на хронологічну шкалу та довгострокові ШІ-спогади.
Принцип роботи
Пошук за історією: користувач може ставити уточнювальні запитання про свою попередню роботу, наприклад: "Що саме я налагоджував у коді вчора?"
Автоматизація рутини: аналізуючи повторювані патерни та сценарії дій, ChatGPT здатен пропонувати готові макроси, автоматизації або корисні навички для прискорення роботи.
Доступність: опція за замовчуванням вимкнена, є добровільною (opt-in) і надається передплатникам тарифних планів ChatGPT Pro, Business та Enterprise.
Порівняння з Microsoft Windows Recall та технічні відмінності
Через свій функціонал нова опція викликала асоціації з резонансним інструментом Windows Recall від Microsoft, проте між ними є суттєві конструктивні відмінності.
Які саме?
Режим активації: на відміну від початкової концепції Windows Recall, де фіксація планувалася як стандартно увімкнена, Computer History вимагає свідомого підтвердження від користувача.
Метод збору даних: інструмент від OpenAI не робить скриншотів, не здійснює запису екрана та не використовує мікрофон чи системне аудіо.
Збір здійснюється виключно через взаємодії - кліки, введення з клавіатури, гарячі клавіші та системні дані служби доступності (Accessibility API).
Гнучкість налаштувань: користувач може формувати списки дозволених або виключених додатків і сайтів, які будуть передавати дані чат-боту.
Ризики безпеки та обмеження
Попри технічні відмінності від рішень конкурентів, використання Computer History пов'язане з певними безпековими нюансами:
Відсутність шифрування: у документації OpenAI зазначено, що збережені локальні файли з історією дій не шифруються за допомогою Computer History.
Це означає, що інші програми, запущені на Mac у цьому ж обліковому записі, потенційно можуть зчитати ці дані.
Загроза командних ін'єкцій: зберігається ризик зчитування шкідливих інструкцій із переглянутих вебсторінок або документів.
Географія релізу: наразі функція недоступна для користувачів із Європейського економічного простору (ЄЕП), Великої Британії та Швейцарії.