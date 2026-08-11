ШІ OpenAI знаходить те, чого ще не знають хакери: що вміє нова модель
Автономні ШІ-агенти стають новим інструментом для кібератак. На тлі нещодавніх гучних скандалів OpenAI розширює можливості свого захисного сервісу Daybreak.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OpenAI.
Рівні доступу Daybreak Blue та Daybreak Red
Щоб забезпечити розробників необхідними інструментами без зайвих обмежень, OpenAI розділила сервіс Daybreak на два рівні:
Daybreak Blue - базовий рівень на основі універсальної моделі GPT-5.6 Sol зі знятими системними захисними бар’єрами, які раніше блокували легітимні запити.
Підходить для
- аналізу коду,
- пошуку вразливостей,
- дослідження шкідливого ПЗ,
- валідації патчів.
Daybreak Red - розширений рівень для авторизованого дослідження вразливостей, пентестів (тестування на проникнення - ред.) та тестування безпеки.
Саме на цьому рівні надається доступ до спеціалізованої моделі GPT-5.6-Cyber.
Можливості та ефективність GPT-5.6-Cyber
Модель GPT-5.6-Cyber побудована на базі GPT-5.6 Sol і пройшла додаткове навчання, щоб суттєво зменшити кількість хибних відмов під час виконання складних завдань із кібербезпеки.
Результати внутрішніх бенчмарків OpenAI:
Рівень успішного виконання (Advanced Cybersecurity Completion Rate) - GPT-5.6-Cyber успішно опрацьовує 95 відсотків складних сценаріїв (обхід автентичності, підвищення привілеїв, розробка експлойтів).
Для порівняння, базова GPT-5.6 Sol із системними обмеженнями виконує лише 1,5 відсотка таких запитів, у режимі Daybreak Blue - 2 відсотки, а попередня версія GPT-5.5-Cyber — 57,3 відсотка.
Бенчмарки ExploitGym та Zero-Day Discovery - модель перевершує попередників за якістю створення робочих експлойтів у ізольованих середовищах та виявленням невідомих уразливостей.
Оцінка за Preparedness Framework - модель оцінена на рівні High (високий потенціал, але нижче критичного порогу ризику - згідно з OpenAI).
Практичні кейси та виявлені вразливості
Під час підготовки релізу дослідники OpenAI використовували GPT-5.6-Cyber для аналізу реального ПЗ з відкритим кодом.
Модель вже допомогла виявити низку критичних проблем:
Дві zero-day вразливості у движку V8 (Google Chrome) - комбінація помилок дозволяла обійти пісочницю та виконати довільний код. Інформацію передали розробникам Google, які випустили патч під ідентифікатором CVE-2026-15903.
Понад 5 вразливостей у популярній мобільній ОС - включно з ланцюжком для локального підвищення привілеїв із ненадійного додатка.
3 критичні вразливості в популярній СУБД (системі управління базами даних - ред.) - включно з можливістю віддаленого виконання коду.
Понад 400 вразливостей у ядрі популярної ОС, які могли призвести до підвищення привілеїв.
Наразі доступ до Daybreak Red та моделі GPT-5.6-Cyber надається за суворою процедурою верифікації для організацій-партнерів.
Для підвищення безпеки з 1 вересня 2026 року всі індивідуальні акаунти в Daybreak повинні будуть використовувати апаратні ключі безпеки.