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ШІ OpenAI знаходить те, чого ще не знають хакери: що вміє нова модель

15:18 11.08.2026 Вт
3 хв
Алгоритм підтверджує 95 відсотків складних запитів
aimg Ольга Завада
ШІ OpenAI знаходить те, чого ще не знають хакери: що вміє нова модель ШІ для пошуку zero-day та кіберзахисту вже доступний вибраним клієнтам (фото: Unsplash)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Автономні ШІ-агенти стають новим інструментом для кібератак. На тлі нещодавніх гучних скандалів OpenAI розширює можливості свого захисного сервісу Daybreak.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OpenAI.

Рівні доступу Daybreak Blue та Daybreak Red

Щоб забезпечити розробників необхідними інструментами без зайвих обмежень, OpenAI розділила сервіс Daybreak на два рівні:

Daybreak Blue - базовий рівень на основі універсальної моделі GPT-5.6 Sol зі знятими системними захисними бар’єрами, які раніше блокували легітимні запити.

Підходить для

  • аналізу коду,
  • пошуку вразливостей,
  • дослідження шкідливого ПЗ,
  • валідації патчів.

Daybreak Red - розширений рівень для авторизованого дослідження вразливостей, пентестів (тестування на проникнення - ред.) та тестування безпеки.

Саме на цьому рівні надається доступ до спеціалізованої моделі GPT-5.6-Cyber.

Читайте більше: Злам Hugging Face був не єдиним: ШІ OpenAI атакував ще одну компанію

Можливості та ефективність GPT-5.6-Cyber

Модель GPT-5.6-Cyber побудована на базі GPT-5.6 Sol і пройшла додаткове навчання, щоб суттєво зменшити кількість хибних відмов під час виконання складних завдань із кібербезпеки.

Результати внутрішніх бенчмарків OpenAI:

Рівень успішного виконання (Advanced Cybersecurity Completion Rate) - GPT-5.6-Cyber успішно опрацьовує 95 відсотків складних сценаріїв (обхід автентичності, підвищення привілеїв, розробка експлойтів).

Для порівняння, базова GPT-5.6 Sol із системними обмеженнями виконує лише 1,5 відсотка таких запитів, у режимі Daybreak Blue - 2 відсотки, а попередня версія GPT-5.5-Cyber — 57,3 відсотка.

Бенчмарки ExploitGym та Zero-Day Discovery - модель перевершує попередників за якістю створення робочих експлойтів у ізольованих середовищах та виявленням невідомих уразливостей.

Оцінка за Preparedness Framework - модель оцінена на рівні High (високий потенціал, але нижче критичного порогу ризику - згідно з OpenAI).

Більше цікавого: Небезпечний збій у ШІ: Claude проник у чужі системи, сприймаючи їх за симуляцію

Практичні кейси та виявлені вразливості

Під час підготовки релізу дослідники OpenAI використовували GPT-5.6-Cyber для аналізу реального ПЗ з відкритим кодом.

Модель вже допомогла виявити низку критичних проблем:

Дві zero-day вразливості у движку V8 (Google Chrome) - комбінація помилок дозволяла обійти пісочницю та виконати довільний код. Інформацію передали розробникам Google, які випустили патч під ідентифікатором CVE-2026-15903.

Понад 5 вразливостей у популярній мобільній ОС - включно з ланцюжком для локального підвищення привілеїв із ненадійного додатка.

3 критичні вразливості в популярній СУБД (системі управління базами даних - ред.) - включно з можливістю віддаленого виконання коду.

Понад 400 вразливостей у ядрі популярної ОС, які могли призвести до підвищення привілеїв.

Наразі доступ до Daybreak Red та моделі GPT-5.6-Cyber надається за суворою процедурою верифікації для організацій-партнерів.

Для підвищення безпеки з 1 вересня 2026 року всі індивідуальні акаунти в Daybreak повинні будуть використовувати апаратні ключі безпеки.

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