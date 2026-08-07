ChatGPT більше не обмежує чати: OpenAI відкрила безліміт для всіх користувачів

OpenAI оголосила про скасування обмежень на текстові чати для всіх користувачів ChatGPT. Зміни супроводжуються релізом нових моделей серії GPT-5.6.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на OpeanAI .

Оновлення для безкоштовних користувачів та тарифу Go

Для користувачів безкоштовної версії та тарифу Go стандартною стає модель GPT-5.6 Luna, яка замінила попередню GPT-5.5.

Головні зміни для цієї категорії:

Повний безліміт на текстові чати;

Кнопка Think для підключення підвищеної обчислювальної потужності під час вирішення складних завдань;

Окремі ліміти продовжують діяти лише для роботи з файлами, зображеннями, голосом і генерацією картинок.

Згідно з внутрішніми тестами OpenAI, модель GPT-5.6 Luna робить на 62 відсотки менше фактичних помилок порівняно з GPT-5.5-Instant. Безлімітні чати та кнопка Think стануть доступними для користувачів наступного тижня.

Можливості для передплатників Plus та Pro

Платні користувачі отримали доступ до оновленої моделі GPT-5.6 Sol, призначеної для швидкого виконання щоденних завдань: пошуку в мережі, веб-досліджень, планування, написання текстів та прийняття рішень.

За даними розробників, ця версія робить на 68 відсотків менше фактичних помилок порівняно з попереднім поколінням нейромережі.

Для передплатників Plus та Pro впроваджено такі інструменти:

Повзунок мислення (thinking slider) дозволяє вручну регулювати обсяг обчислювальних ресурсів і глибину опрацювання відповіді залежно від складності запиту;

Лаконічність відповідей - модель надає більш стислі та структуровані результати без зайвих вступних слів;

Виправлення помилок - система пропонує коригування, якщо твердження користувача містить хибні дані, замість простої згоди.

Оновлена версія GPT-5.6 Sol доступна для передплатників Plus та Pro відсьогодні. Зазначимо, що це окрема модифікація від версії GPT-5.6 Sol, яка використовується в інструментах Codex та Work і залишається без змін.

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Оптимізація ресурсів та контексти

Випуск нових моделей спрямований на вирішення традиційних проблем чат-ботів, зокрема надмірної розлогості відповідей та ефекту "галюцинацій".

Використання регуляторів обчислювальної потужності також дає змогу оптимізувати використання серверних ресурсів OpenAI під час опрацювання простих запитів.

При цьому інтеграція з екосистемою Apple у межах сервісу Siri залишається окремим напрямком. Поточні оновлення ШІ-моделей не впливають безпосередньо на цю функцію, хоча додатки для iOS та Mac отримають відповідні нові можливості.