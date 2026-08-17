ChatGPT запомнит вашу работу на Mac: что теперь будет известно OpenAI
OpenAI хочет, чтобы ChatGPT помнил вашу работу за компьютером. Новая функция Computer History для macOS позволяет помощнику использовать историю действий пользователя как дополнительный контекст.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OpenAI.
Как работает Computer History?
Функция Computer History разработана для того, чтобы фиксировать действия пользователя в различных приложениях и вебсайтах, превращая полученные данные в хронологическую шкалу и долгосрочные ИИ-воспоминания.
Принцип работы
Поиск по истории: пользователь может задавать уточняющие вопросы о своей предыдущей работе, например: "Что именно я налаживал в коде вчера?"
Автоматизация рутины: анализируя повторяющиеся паттерны и сценарии действий, ChatGPT способен предлагать готовые макросы, автоматизации или полезные навыки для ускорения работы.
Доступность: опция по умолчанию отключена, является добровольной (opt-in) и предоставляется подписчикам тарифных планов ChatGPT Pro, Business и Enterprise.
Сравнение с Microsoft Windows Recall и технические отличия
Из-за своего функционала новая опция вызвала ассоциации с резонансным инструментом Windows Recall от Microsoft, однако между ними есть существенные конструктивные отличия.
Какие именно?
Режим активации: в отличие от начальной концепции Windows Recall, где фиксация планировалась как стандартно включена, Computer History требует сознательного подтверждения пользователя.
Метод сбора данных: инструмент от OpenAI не делает скриншотов, не записывает экран и не использует микрофон или системное аудио.
Сбор осуществляется исключительно через взаимодействия - клики, ввод с клавиатуры, горячие клавиши и системные данные службы доступности (Accessibility API).
Гибкость настроек: пользователь может формировать списки разрешенных или отключенных приложений и сайтов, которые будут передавать данные чат-боту.
Риски безопасности и ограничения
Несмотря на технические отличия от решений конкурентов, использование Computer History связано с определенными нюансами безопасности:
Отсутствие шифрования: в документации OpenAI указано, что сохраненные локальные файлы с историей действий не шифруются с помощью Computer History.
Это означает, что другие программы, запущенные на Mac в этой же учетной записи, могут считать эти данные.
Угроза командных инъекций: сохраняется риск считывания вредоносных инструкций с просмотренных веб-страниц или документов.
География релиза: функция недоступна для пользователей из Европейского экономического пространства (ЕЭП), Великобритании и Швейцарии.