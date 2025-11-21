ChatGPT випустив оновлення з новими можливостями для спілкування: що змінилося

OpenAI оголосила про глобальний запуск групових чатів у ChatGPT для всіх користувачів. Нова функція з'явилася через тиждень після пілотного тестування в окремих країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch .

ChatGPT тепер підтримує групові чати

Групові чати дають змогу користувачам взаємодіяти один з одним і з ChatGPT в одній спільній розмові. За словами OpenAI, запуск перетворює ChatGPT з індивідуального помічника на простір, де друзі, сім'я або колеги можуть спільно планувати, створювати та ухвалювати рішення.

Компанія бачить застосування групових чатів у ChatGPT для координації поїздок, спільного написання документів, розв'язання суперечок або проведення досліджень, водночас ChatGPT допомагає шукати інформацію, підсумовувати і порівнювати варіанти.

Як створити та налаштувати груповий чат

У груповому чаті можуть брати участь до 20 осіб, якщо вони прийняли запрошення. Особисті налаштування і пам'ять залишаються приватними для кожного користувача.

Щоб створити груповий чат, потрібно натиснути на іконку людей і додати учасників або безпосередньо, або через посилання. Усім учасникам пропонується заповнити короткий профіль з ім'ям користувача і фотографією.

Важливо зазначити, що додавання нової людини в уже наявний чат створює нову бесіду, не змінюючи оригінальну розмову.

Груповий чат у ChatGPT (фото: OpenAI)

OpenAI також зазначає, що ChatGPT розуміє, коли варто втрутитися в розмову, а коли краще залишатися "тихим". Користувачі можуть позначати "ChatGPT", щоб отримати відповідь. Крім того, ChatGPT може реагувати на повідомлення за допомогою емодзі та посилатися на фотографії профілю учасників.

ChatGPT як соціальна платформа

Запуск групових чатів - черговий крок OpenAI з перетворення ChatGPT зі звичайного чат-бота на соціальну платформу. За словами компанії, групові чати - лише початок того, щоб ChatGPT став середовищем для спільної роботи, а не інструментом індивідуальної взаємодії.

"Згодом ми бачимо, що ChatGPT відіграватиме активнішу роль у реальних групових розмовах, допомагаючи людям разом планувати, створювати і діяти", - заявили в OpenAI.