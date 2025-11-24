У ChatGPT виявили низку серйозних вразливостей, які можуть дати змогу зловмисникам потайки впроваджувати команди, красти конфіденційні дані та поширювати дезінформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechRadar .

Фахівці компанії Tenable протестували модель ChatGPT-4o і виявили сім вразливостей, які вони об'єднали під назвою HackedGPT.

Основні вразливості

Прихована індиректна ін'єкція команд через довірені сайти - шкідливі інструкції можуть бути заховані в контенті відкритих веб-сторінок, які ChatGPT автоматично аналізує.

"Нульовий клік" через пошук - ChatGPT може натрапити на сторінку із зашифрованими командами під час веб-пошуку і виконати їх без відома користувача.

Ін'єкція через один клік - аналог фішингу: користувач натискає посилання, що містить приховані команди.

Обхід захисних механізмів - зловмисники маскують шкідливі посилання під нібито довірені.

Вбудовування команд у діалог - через SearchGPT атакувальник може впровадити невидимі інструкції, які ChatGPT потім самостійно прочитає і виконає.

Приховування шкідливого контенту - команди можуть ховатися в коді або markdown-розмітці.

Ін'єкція через пам'ять - шкідливі інструкції можуть бути записані в збережений чат, і модель повторюватиме їх, що призведе до постійних витоків даних.

OpenAI вже усунула частину проблем, але ризики залишаються

За даними Tenable, компанія OpenAI виправила деякі вразливості в наступному поколінні моделі - GPT-5, однак не всі, що зберігає потенційну загрозу для мільйонів користувачів.

Експерти вже давно попереджають про ризики миттєвих ін'єкцій - атак через приховані підказки, що впроваджуються в текст.

Аналогічні проблеми, за інформацією дослідників, спостерігаються і в Google Gemini, особливо через інтеграцію з Gmail: шкідливі підказки можуть бути заховані в листі (наприклад, білим шрифтом на білому тлі), і модель може виконати їх під час аналізу повідомлення.

Що кажуть експерти

"HackedGPT показує фундаментальну проблему: великі мовні моделі поки що не вміють надійно визначати, якій інформації можна довіряти", - зазначає Моше Бернштейн, старший інженер-дослідник Tenable.

Він додає, що кожна вразливість окремо може здаватися незначною, але разом вони утворюють повноцінний ланцюжок атаки - від впровадження команд до крадіжки даних і створення постійного доступу.

Рекомендації для розробників

За даними Tenable, OpenAI виправила лише частину знайдених вразливостей, при цьому "кілька" залишаються активними в GPT-5 - які саме, дослідники не уточнюють.

Експерти рекомендують компаніям, що розробляють ШІ-моделі: