В ChatGPT появилась функция умного шопинга: как она работает и чем полезна

Вторник 25 ноября 2025 14:05
В ChatGPT появилась функция умного шопинга: как она работает и чем полезна OpenAI запустила новый инструмент для поиска товаров в ChatGPT (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания OpenAI представила в ChatGPT новую функцию для шопинга, которая помогает подбирать товары - от бытовых мелочей до подарков. Пользователь может описать, что именно ему нужно, после чего ИИ сформирует персонализированный гид по выбору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Как ChatGPT формирует персональные рекомендации

Как отмечают в OpenAI, ChatGPT задает уточняющие вопросы, проводит глубокий поиск в интернете, анализирует проверенные источники и учитывает контекст предыдущих диалогов. В результате формируется актуальный и персонализированный обзор с рекомендациями.

Функция особенно эффективна в категориях, где важны технические детали: электроника, косметика, товары для дома и сада, кухонная техника, спорт и активный отдых. Инструмент предлагает сравнения моделей, указывает на ограничения, компромиссы и другие важные особенности выбора.

ChatGPT предлагает запустить шопинг автоматически, если пользователь задает покупательский запрос. Также функцию можно выбрать вручную через меню "+". После запуска открывается визуальный интерфейс, где можно уточнять предпочтения и корректировать подбор.

Покупки через ChatGPT: что доступно сейчас

Для покупки товара все еще требуется переход на сайт ритейлера. Однако в OpenAI заявляют, что в будущем ChatGPT сможет оформлять заказы автоматически - для магазинов, подключенных к системе Instant Checkout.

Функция уже начала развертываться для авторизованных пользователей ChatGPT на тарифах Free, Go, Plus и Pro. В преддверии праздничного сезона OpenAI обещает "практически неограниченное использование" нового инструмента.

Напомним, что эксперты обнаружили семь критических уязвимостей в ChatGPT, которые могут представлять опасность для пользователей и их данных.

Также мы писали, что ChatGPT получил обновление с расширенными возможностями для общения.

А еще мы сообщали, что браузер ChatGPT Atlas от OpenAI вызывает серьезные опасения у специалистов по кибербезопасности из-за потенциальных рисков утечки личной информации.

