В ChatGPT появилась функция умного шопинга: как она работает и чем полезна
Компания OpenAI представила в ChatGPT новую функцию для шопинга, которая помогает подбирать товары - от бытовых мелочей до подарков. Пользователь может описать, что именно ему нужно, после чего ИИ сформирует персонализированный гид по выбору.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Как ChatGPT формирует персональные рекомендации
Как отмечают в OpenAI, ChatGPT задает уточняющие вопросы, проводит глубокий поиск в интернете, анализирует проверенные источники и учитывает контекст предыдущих диалогов. В результате формируется актуальный и персонализированный обзор с рекомендациями.
Функция особенно эффективна в категориях, где важны технические детали: электроника, косметика, товары для дома и сада, кухонная техника, спорт и активный отдых. Инструмент предлагает сравнения моделей, указывает на ограничения, компромиссы и другие важные особенности выбора.
ChatGPT предлагает запустить шопинг автоматически, если пользователь задает покупательский запрос. Также функцию можно выбрать вручную через меню "+". После запуска открывается визуальный интерфейс, где можно уточнять предпочтения и корректировать подбор.
Покупки через ChatGPT: что доступно сейчас
Для покупки товара все еще требуется переход на сайт ритейлера. Однако в OpenAI заявляют, что в будущем ChatGPT сможет оформлять заказы автоматически - для магазинов, подключенных к системе Instant Checkout.
Функция уже начала развертываться для авторизованных пользователей ChatGPT на тарифах Free, Go, Plus и Pro. В преддверии праздничного сезона OpenAI обещает "практически неограниченное использование" нового инструмента.
