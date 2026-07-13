Часу обмаль: кому треба стати на військовий облік до 31 липня і як зробити це онлайн

Юнаки 2009 року народження та їхні батьки мають можливість до 31 липня пройти процедуру постановки на військовий облік дистанційно. Для цього достатньо скористатися мобільним застосунком "Резерв+".
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства оборони у Telegram.
Головне:
Оформлення онлайн дозволяє виконати обов’язкову процедуру швидко, без візитів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), очікування в чергах чи подання паперових документів.
Як стати на облік онлайн:
Після завершення процедури в застосунку з’явиться "Резерв ID" зі статусом "Призовник".
З 1 серпня функція дистанційної постановки на облік через застосунок буде недоступна. Після цієї дати процедуру можна буде пройти лише шляхом особистого звернення до ТЦК та СП, або ж вона відбудеться автоматично після досягнення 18-річного віку.
Важливо наголосити: постановка на військовий облік не означає призов на військову службу. Це обов'язкова процедура, результати якої дозволяють отримати військово-обліковий документ. Він необхідний під час вступу до закладів освіти, працевлаштування, оформлення документів чи отримання низки державних послуг.
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