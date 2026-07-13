Часу обмаль: кому треба стати на військовий облік до 31 липня і як зробити це онлайн

Головне: Юнаки 2009 року народження можуть стати на військовий облік дистанційно через застосунок "Резерв+".

Дедлайн: онлайн-постановка доступна лише до 31 липня включно.

онлайн-постановка доступна лише до 31 липня включно. З 1 серпня послуга через застосунок буде закрита - знадобиться особистий візит до ТЦК та СП.

- знадобиться особистий візит до ТЦК та СП. Процедура не є призовом на службу: це оформлення військово-облікового документа, необхідного для вступу до вишів чи працевлаштування.

Військовий облік для 17-річних

Оформлення онлайн дозволяє виконати обов’язкову процедуру швидко, без візитів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), очікування в чергах чи подання паперових документів.

Як стати на облік онлайн:

Встановіть застосунок "Резерв+" або оновіть його до останньої версії.

Авторизуйтеся через BankID.

Оберіть опцію "Стати на облік".

Перевірте відображену інформацію та підтвердьте запит.

Дочекайтеся автоматичного опрацювання даних.

Після завершення процедури в застосунку з’явиться "Резерв ID" зі статусом "Призовник".

Важливі нюанси

З 1 серпня функція дистанційної постановки на облік через застосунок буде недоступна. Після цієї дати процедуру можна буде пройти лише шляхом особистого звернення до ТЦК та СП, або ж вона відбудеться автоматично після досягнення 18-річного віку.

Важливо наголосити: постановка на військовий облік не означає призов на військову службу. Це обов'язкова процедура, результати якої дозволяють отримати військово-обліковий документ. Він необхідний під час вступу до закладів освіти, працевлаштування, оформлення документів чи отримання низки державних послуг.