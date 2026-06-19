Банкам закрили лазівку для бронювання працівників. Що ще зміниться для учасників фінринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оновила критерії визначення критично важливих підприємств, зокрема для фінансового сектору. Зміни мають унеможливити обходження правил бронювання працівників та чітко розмежувати повноваження між регуляторами.

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НКЦПФР оновила критерії визначення критично важливих підприємств.

Мета змін – зробити правила бронювання прозорішими та уніфікованими.

Закрито можливість дублювання рішень між НКЦПФР і НБУ щодо банків.

Посилено вимоги до структури власності компаній (зокрема щодо санкцій і ризикових юрисдикцій).

Визначено захист системно важливих учасників фінринку.

Об’єкти критичної інфраструктури отримали додаткові підстави для включення до переліку критичних.

Проєкт винесуть на громадське обговорення перед фінальним затвердженням.

Згідно з чинною моделлю, підприємство спочатку має відповідати базовим державним критеріям – зокрема щодо податкової дисципліни та рівня заробітних плат. Лише після цього профільний регулятор застосовує галузеві критерії.

У випадку фінансового сектору ці функції виконує НКЦПФР.

Нові зміни для фінансового ринку

Регулятор виділив чотири ключові оновлення правил, які мають впорядкувати процедури бронювання та усунути регуляторні колізії.

По-перше, посилено вимоги до структури власності. Якщо раніше обмеження стосувалися переважно російських і білоруських бенефіціарів, то тепер статус критично важливого підприємства не зможе отримати компанія, у структурі власності якої є резиденти країн ризику або особи під санкціями.

По-друге, посилено захист системно важливих учасників ринку капіталу – компаній, від стабільності яких залежить функціонування фінансової системи.

По-третє, вперше прямо враховано статус об’єктів критичної інфраструктури. Якщо підприємство входить до цього переліку, це може бути підставою для надання йому статусу критично важливого. Наразі у сфері регулювання Комісії є лише одне таке підприємство.

Закриття ''лазівки'' для банків

Окремо регулятор уточнив розмежування повноважень із Національним банком України.

Відтепер правила НКЦПФР не поширюватимуться на банки та фінансові установи, які регулює НБУ.

Таким чином, виключається ситуація, коли компанія могла отримати відмову у статусі критичної в НБУ, але спробувати пройти процедуру через іншого регулятора.

Подальші кроки

У відомстві пояснюють, що нові правила покликані забезпечити прозорий та однаковий підхід до визначення критично важливих компаній, відповідно до вимог урядової постанови №76, яка регулює порядок та умови бронювання військовозобов’язаних.

Проєкт оновлених критеріїв найближчим часом опублікують для громадського обговорення. Учасники ринку та експерти зможуть подати свої пропозиції.

Після цього фінальну редакцію документа затвердять і передадуть на державну реєстрацію до Міністерства юстиції.