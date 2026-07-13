Времени мало: кому нужно стать на военный учет до 31 июля и как сделать это онлайн

Юноши 2009 года рождения и их родители могут до 31 июля пройти процедуру постановки на военный учет дистанционно. Для этого достаточно воспользоваться мобильным приложением "Резерв+".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны в Telegram.
Главное:
Оформление онлайн позволяет выполнить обязательную процедуру быстро, без визитов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), ожидания в очередях или представление бумажных документов.
Как стать на учет онлайн:
После завершения процедуры в приложении появится "Резерв ID" со статусом "Призывник".
С 1 августа функция дистанционной постановки на учет через приложение будет недоступна. После этой даты процедуру можно будет пройти только путем личного обращения в ТЦК и СП, или она состоится автоматически после достижения 18-летнего возраста.
Важно отметить: постановка на военный учет не означает призыв на военную службу. Это обязательная процедура, результаты которой позволяют получить военно-учетный документ. Он необходим при поступлении в учебные заведения, трудоустройство, оформление документов или получение ряда государственных услуг.
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