Времени мало: кому нужно стать на военный учет до 31 июля и как сделать это онлайн

Главное: Парни 2009 года рождения могут стать на военный учет дистанционно через приложение "Резерв+".

Дедлайн: онлайн-постановка доступна до 31 июля включительно.

онлайн-постановка доступна до 31 июля включительно. С 1 августа услуга через приложение будет закрыта - понадобится личный визит в ТЦК и СП.

- понадобится личный визит в ТЦК и СП. Процедура не является призывом на службу: это оформление военно-учетного документа, необходимого для поступления в вузы или трудоустройство.

Военный учет для 17-летних

Оформление онлайн позволяет выполнить обязательную процедуру быстро, без визитов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), ожидания в очередях или представление бумажных документов.

Как стать на учет онлайн:

Установите приложение "Резерв+" или обновите его до последней версии.

Авторизируйтесь через BankID.

Выберите опцию "Встать на учет".

Проверьте отображаемую информацию и подтвердите запрос.

Дождитесь автоматической обработки данных.

После завершения процедуры в приложении появится "Резерв ID" со статусом "Призывник".

Важные нюансы

С 1 августа функция дистанционной постановки на учет через приложение будет недоступна. После этой даты процедуру можно будет пройти только путем личного обращения в ТЦК и СП, или она состоится автоматически после достижения 18-летнего возраста.

Важно отметить: постановка на военный учет не означает призыв на военную службу. Это обязательная процедура, результаты которой позволяют получить военно-учетный документ. Он необходим при поступлении в учебные заведения, трудоустройство, оформление документов или получение ряда государственных услуг.