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Времени мало: кому нужно стать на военный учет до 31 июля и как сделать это онлайн

08:07 13.07.2026 Пн
2 мин
Если не успеть в срок, придется лично обращаться в ТЦК
aimg Василина Копытко
Постановка на военный учет обязательна (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Юноши 2009 года рождения и их родители могут до 31 июля пройти процедуру постановки на военный учет дистанционно. Для этого достаточно воспользоваться мобильным приложением "Резерв+".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны в Telegram.

Главное:

  • Парни 2009 года рождения могут стать на военный учет дистанционно через приложение "Резерв+".
  • Дедлайн: онлайн-постановка доступна до 31 июля включительно.
  • С 1 августа услуга через приложение будет закрыта - понадобится личный визит в ТЦК и СП.
  • Процедура не является призывом на службу: это оформление военно-учетного документа, необходимого для поступления в вузы или трудоустройство.

Военный учет для 17-летних

Оформление онлайн позволяет выполнить обязательную процедуру быстро, без визитов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), ожидания в очередях или представление бумажных документов.

Как стать на учет онлайн:

  • Установите приложение "Резерв+" или обновите его до последней версии.
  • Авторизируйтесь через BankID.
  • Выберите опцию "Встать на учет".
  • Проверьте отображаемую информацию и подтвердите запрос.
  • Дождитесь автоматической обработки данных.

После завершения процедуры в приложении появится "Резерв ID" со статусом "Призывник".

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Важные нюансы

С 1 августа функция дистанционной постановки на учет через приложение будет недоступна. После этой даты процедуру можно будет пройти только путем личного обращения в ТЦК и СП, или она состоится автоматически после достижения 18-летнего возраста.

Важно отметить: постановка на военный учет не означает призыв на военную службу. Это обязательная процедура, результаты которой позволяют получить военно-учетный документ. Он необходим при поступлении в учебные заведения, трудоустройство, оформление документов или получение ряда государственных услуг.

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