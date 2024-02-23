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Часть "вагнеровцев", вероятно, перебросили из Беларуси в Ростов, - "Гаюн"

Пятница 23 февраля 2024 20:27
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Часть "вагнеровцев", вероятно, перебросили из Беларуси в Ростов, - "Гаюн" Фото: часть "вагнеровцев", вероятно, перебросили из Беларуси в Ростов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Часть наемников ЧВК "Вагнера", которые находятся в Беларуси, могла быть переброшена в российский город Ростов-на-Дону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусски Гаюн".

"По косвенным признакам часть остатков группировки ЧВК "Вагнера" в Беларуси могла быть переброшена в Ростов-на-Дону 17 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что в настоящее время информация требует дополнительных подтверждений.

Часть &quot;вагнеровцев&quot;, вероятно, перебросили из Беларуси в Ростов, - &quot;Гаюн&quot;

t.me/Hajun_BY

ЧВК "Вагнера" после смерти Пригожина

После смерти Евгения Пригожина часть наемников ЧВК "Вагнера" перебросили в Беларусь.

По данным британской разведки, в октябре 2023 года подразделения ЧВК "Вагнера" вошли в состав Росгвардии.

В конце декабря Россия усилила военную группировку на территории союзнической страны. Военные страны при поддержке Москвы развернули несколько батальонов и тактических групп в двух областях Беларуси.

По данным британской разведки, в Беларуси остается менее тысячи боевиков ЧВК "Вагнера". Это играет на руку Кремлю и влияет на Украину.

Также недавно мы сообщали, что Россия формирует новый корпус добровольцев, в который войдут бывшие "вагнеровцы". Они уже действуют в районе Авдеевки Донецкой области.

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Беларусь Ростов-на-Дону ЧВК Вагнера Вагнеровцы
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