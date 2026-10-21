Частину України накриють значні дощі: де оголосили "жовту" небезпеку 22 жовтня

Особливості погоди в Україні 22 жовтня

У прес-службі Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що впродовж доби 22 жовтня погодні процеси в Україні все ще визначатимуться полем високого тиску.

"Від потужного антициклону з північного сходу, центр якого дуже далеко від нашої території - аж над північними районами Уралу", - пояснили експерти.

Повідомляється також, що подекуди (незважаючи на відсутність атмосферних фронтів над Україною) може спостерігатися невеликий дощ.

Така ситуація складеться "за рахунок стійких південних потоків теплого, дуже вологого повітря з районів Чорного та Азовського морів".

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В яких областях дощів у четвер буде найбільше

В цілому погоду впродовж 22 жовтня синоптики прогнозують хмарну, з проясненнями.

Невеликі дощі ймовірні місцями по Україні.

Помірні дощі - можуть бути вдень у західних областях.

Тим часом про значні дощі вдень синоптики попередили мешканців:

Закарпатської області;

Львівської області;

Івано-Франківської області.

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти УкрГМЦ.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

Попередження УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища (карта: facebook.com/UkrHMC)

Погода без опадів очікується при цьому:

на сході;

на південному сході;

вночі - також і на заході країни.

Чого чекати від вітру й температури повітря

Вітер 22 жовтня передбачається південно-східний або ж східний, зі швидікстю 7-12 м/с.

Вдень у більшості західних областей - місцями пориви до 15-20 м/с.

При цьому "тепла погода", за даними УкрГМЦ, "утримається".

Так, температуру повітря в нічні години прогнозують таку:

по Україні (в середньому) +6...+11°С;

на півдні країни +9...+14°С.

Температура повітря в денні години:

по Україні (в середньому) +12...+17°С;

на півдні країни +15...+20°С.

Особливості погоди в Україні 22 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

Що прогнозують по Києву та Київській області

По території міста Києва та Київської області погоду впродовж 22 жовтня прогнозують також хмарну, з проясненнями.

Місцями - невеликі дощі.

Вітер очікується південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві - близько +10°С;

по області +6...+11°С.

Температура повітря у четвер вдень: