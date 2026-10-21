Часть Украины накроют значительные дожди: где объявили "желтую" опасность 22 октября

Погода в Украине 22 октября ожидается облачная, с прояснениями. Температура будет комфортная, однако дождей местами станет ощутимо больше.
Подробнее о прогнозе на завтра и предупреждении синоптиков, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что в течение суток 22 октября погодные процессы в Украине все еще будут определяться полем высокого давления.
"От мощного антициклона с северо-востока, центр которого очень далеко от нашей территории - над северными районами Урала", - объяснили эксперты.
Сообщается также, что местами (несмотря на отсутствие атмосферных фронтов над Украиной) может наблюдаться небольшой дождь.
Такая ситуация сложится "за счет устойчивых южных потоков теплого, очень влажного воздуха из районов Черного и Азовского морей".
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В целом погоду 22 октября синоптики прогнозируют облачную, с прояснениями.
Небольшие дожди возможны местами по Украине.
Умеренные дожди - могут быть днем в западных областях.
Тем временем о значительных дождях днем синоптики предупредили жителей:
"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
Погода без осадков ожидается при этом:
Ветер 22 октября предполагается юго-восточный или восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Днем в большинстве западных областей - местами порывы до 15-20 м/с.
При этом "теплая погода", по данным УкрГМЦ, "удержится".
Так, температуру воздуха в ночные часы прогнозируют следующую:
Температура воздуха в дневные часы:
По территории города Киева и Киевской области погоду 22 октября прогнозируют также облачную, с прояснениями.
Местами - небольшие дожди.
Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха в четверг днем:
Напомним, ранее мы рассказывали, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.
Кроме того, мы объясняли, каким образом погода влияет на качество воздуха (что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот).
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