Накриють дощі й не тільки: синоптик назвала головну особливість сьогоднішнього дня

Частину України, 26 травня, знову накриють дощі. Також синоптик назвала характерну ознаку сьогоднішнього дня та попередила про похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook .

За словами синоптика, сьогоднішня погода в Україні буде "синоптично неоднорідною".

Де буде прохолодно, а де - майже літня спека

Найсвіжіше буде на північному сході країни.

Температура повітря на:

Сумщині;

Чернігівщині;

Харківщині;

Полтавщині.

становитиме лише +17+19 градусів.

Натомість найтепліше буде:

на Одещині;

Миколаївщині;

у Чернівецькій області;

на Закарпатті.

Там повітря прогріється до +25+28 градусів.

У більшості західних областей прогнозують +23+26 градусів, а на решті території - +20+24 градуси.

Головна особливість дня

Наталка Діденко назвала характерною ознакою 26 травня рвучкий, місцями сильний північно-західний вітер.

Саме він стане головним погодним фактором у більшості областей.

Де чекати дощів

Опади сьогодні можливі:

на сході;

на півночі;

увечері у центральних областях;

у Запорізькій області.

Водночас у більшості південних та західних регіонів день мине без істотних опадів.

Погода у Києві

У столиці прогнозують сильний поривчастий північно-західний вітер.

Більшу частину дня буде сухо. Дощ можливий лише ближче до вечора.

Температура повітря вдень становитиме +22+23 градуси.

Що буде далі

Синоптик попередила, що найближчими днями справжнього тепла чекати не варто.

Тиждень буде свіжим, а місцями навіть прохолодним. Уже з середини тижня температура знизиться ще на кілька градусів, а дощі періодично проходитимуть у різних регіонах.

Втім, на День Києва погода має покращитися - у столиці потеплішає до комфортних +20 градусів.

Фото: яка температура повітря буде 26 травня в Україні (meteo.gov.ua)