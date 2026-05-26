Накриють дощі й не тільки: синоптик назвала головну особливість сьогоднішнього дня
Частину України, 26 травня, знову накриють дощі. Також синоптик назвала характерну ознаку сьогоднішнього дня та попередила про похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.
За словами синоптика, сьогоднішня погода в Україні буде "синоптично неоднорідною".
Де буде прохолодно, а де - майже літня спека
Найсвіжіше буде на північному сході країни.
Температура повітря на:
- Сумщині;
- Чернігівщині;
- Харківщині;
- Полтавщині.
становитиме лише +17+19 градусів.
Натомість найтепліше буде:
- на Одещині;
- Миколаївщині;
- у Чернівецькій області;
- на Закарпатті.
Там повітря прогріється до +25+28 градусів.
У більшості західних областей прогнозують +23+26 градусів, а на решті території - +20+24 градуси.
Головна особливість дня
Наталка Діденко назвала характерною ознакою 26 травня рвучкий, місцями сильний північно-західний вітер.
Саме він стане головним погодним фактором у більшості областей.
Де чекати дощів
Опади сьогодні можливі:
- на сході;
- на півночі;
- увечері у центральних областях;
- у Запорізькій області.
Водночас у більшості південних та західних регіонів день мине без істотних опадів.
Погода у Києві
У столиці прогнозують сильний поривчастий північно-західний вітер.
Більшу частину дня буде сухо. Дощ можливий лише ближче до вечора.
Температура повітря вдень становитиме +22+23 градуси.
Що буде далі
Синоптик попередила, що найближчими днями справжнього тепла чекати не варто.
Тиждень буде свіжим, а місцями навіть прохолодним. Уже з середини тижня температура знизиться ще на кілька градусів, а дощі періодично проходитимуть у різних регіонах.
Втім, на День Києва погода має покращитися - у столиці потеплішає до комфортних +20 градусів.
Фото: яка температура повітря буде 26 травня в Україні (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, в Україні на сьогодні оголошено штормове попередження через шквальний вітер.
Синоптики також зазначають, що погодні сезони в Україні змінилися не за звичним графіком і пояснили, коли фактично відбувся перехід до літа.
Окремо повідомляється, що 27 травня очікується пік геомагнітної активності - магнітна буря помірної сили. Метеочутливим людям радять заздалегідь врахувати можливі зміни самопочуття.