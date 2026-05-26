Накриють дощі й не тільки: синоптик назвала головну особливість сьогоднішнього дня

07:00 26.05.2026 Вт
Чого очікувати під погоди 26 травня?
Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 26 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Частину України, 26 травня, знову накриють дощі. Також синоптик назвала характерну ознаку сьогоднішнього дня та попередила про похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

За словами синоптика, сьогоднішня погода в Україні буде "синоптично неоднорідною".

Де буде прохолодно, а де - майже літня спека

Найсвіжіше буде на північному сході країни.

Температура повітря на:

  • Сумщині;
  • Чернігівщині;
  • Харківщині;
  • Полтавщині.

становитиме лише +17+19 градусів.

Натомість найтепліше буде:

  • на Одещині;
  • Миколаївщині;
  • у Чернівецькій області;
  • на Закарпатті.

Там повітря прогріється до +25+28 градусів.

У більшості західних областей прогнозують +23+26 градусів, а на решті території - +20+24 градуси.

Головна особливість дня

Наталка Діденко назвала характерною ознакою 26 травня рвучкий, місцями сильний північно-західний вітер.

Саме він стане головним погодним фактором у більшості областей.

Де чекати дощів

Опади сьогодні можливі:

  • на сході;
  • на півночі;
  • увечері у центральних областях;
  • у Запорізькій області.

Водночас у більшості південних та західних регіонів день мине без істотних опадів.

Погода у Києві

У столиці прогнозують сильний поривчастий північно-західний вітер.

Більшу частину дня буде сухо. Дощ можливий лише ближче до вечора.

Температура повітря вдень становитиме +22+23 градуси.

Що буде далі

Синоптик попередила, що найближчими днями справжнього тепла чекати не варто.

Тиждень буде свіжим, а місцями навіть прохолодним. Уже з середини тижня температура знизиться ще на кілька градусів, а дощі періодично проходитимуть у різних регіонах.

Втім, на День Києва погода має покращитися - у столиці потеплішає до комфортних +20 градусів.

Фото: яка температура повітря буде 26 травня в Україні (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні на сьогодні оголошено штормове попередження через шквальний вітер.

Синоптики також зазначають, що погодні сезони в Україні змінилися не за звичним графіком і пояснили, коли фактично відбувся перехід до літа.

Окремо повідомляється, що 27 травня очікується пік геомагнітної активності - магнітна буря помірної сили. Метеочутливим людям радять заздалегідь врахувати можливі зміни самопочуття.

