Накроют дожди и не только: синоптик назвала главную особенность сегодняшнего дня

07:00 26.05.2026 Вт
2 мин
Чего ожидать под погоды 26 мая?
Ирина Глухова
Накроют дожди и не только: синоптик назвала главную особенность сегодняшнего дня
Часть Украины, 26 мая, снова накроют дожди. Также синоптик назвала характерный признак сегодняшнего дня и предупредила о похолодании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

По словам синоптика, сегодняшняя погода в Украине будет "синоптически неоднородной".

Где будет прохладно, а где - почти летняя жара

Свежее всего будет на северо-востоке страны.

Температура воздуха на:

  • Сумской области;
  • Черниговской области;
  • Харьковской области;
  • Полтавской области.

составит лишь +17 +19 градусов.

Зато теплее всего будет:

  • в Одесской области;
  • Николаевской области;
  • в Черновицкой области;
  • на Закарпатье.

Там воздух прогреется до +25+28 градусов.

В большинстве западных областей прогнозируют +23+26 градусов, а на остальной территории - +20+24 градуса.

Главная особенность дня

Наталка Диденко назвала характерным признаком 26 мая порывистый , местами сильный северо-западный ветер.

Именно он станет главным погодным фактором в большинстве областей.

Где ждать дождей

Осадки сегодня возможны:

  • на востоке;
  • на севере;
  • вечером в центральных областях;
  • в Запорожской области.

В то же время в большинстве южных и западных регионов день пройдет без существенных осадков.

Погода в Киеве

В столице прогнозируют сильный порывистый северо-западный ветер.

Большую часть дня будет сухо. Дождь возможен лишь ближе к вечеру.

Температура воздуха днем составит +22+23 градуса.

Что будет дальше

Синоптик предупредила, что в ближайшие дни настоящего тепла ждать не стоит.

Неделя будет свежей, а местами даже прохладной. Уже с середины недели температура снизится еще на несколько градусов, а дожди периодически будут проходить в разных регионах.

Впрочем, на День Киева погода должна улучшиться - в столице потеплеет до комфортных +20 градусов.

Фото: какая температура воздуха будет 26 мая в Украине (meteo.gov.ua)

Напомним, в Украине на сегодня объявлено штормовое предупреждение из-за шквального ветра.

Синоптики также отмечают, что погодные сезоны в Украине сменились не по привычному графику и объяснили, когда фактически произошел переход к лету.

Отдельно сообщается, что 27 мая ожидается пик геомагнитной активности - магнитная буря умеренной силы. Метеочувствительным людям советуют заранее учесть возможные изменения самочувствия.

