Накроют дожди и не только: синоптик назвала главную особенность сегодняшнего дня
Часть Украины, 26 мая, снова накроют дожди. Также синоптик назвала характерный признак сегодняшнего дня и предупредила о похолодании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.
По словам синоптика, сегодняшняя погода в Украине будет "синоптически неоднородной".
Где будет прохладно, а где - почти летняя жара
Свежее всего будет на северо-востоке страны.
Температура воздуха на:
- Сумской области;
- Черниговской области;
- Харьковской области;
- Полтавской области.
составит лишь +17 +19 градусов.
Зато теплее всего будет:
- в Одесской области;
- Николаевской области;
- в Черновицкой области;
- на Закарпатье.
Там воздух прогреется до +25+28 градусов.
В большинстве западных областей прогнозируют +23+26 градусов, а на остальной территории - +20+24 градуса.
Главная особенность дня
Наталка Диденко назвала характерным признаком 26 мая порывистый , местами сильный северо-западный ветер.
Именно он станет главным погодным фактором в большинстве областей.
Где ждать дождей
Осадки сегодня возможны:
- на востоке;
- на севере;
- вечером в центральных областях;
- в Запорожской области.
В то же время в большинстве южных и западных регионов день пройдет без существенных осадков.
Погода в Киеве
В столице прогнозируют сильный порывистый северо-западный ветер.
Большую часть дня будет сухо. Дождь возможен лишь ближе к вечеру.
Температура воздуха днем составит +22+23 градуса.
Что будет дальше
Синоптик предупредила, что в ближайшие дни настоящего тепла ждать не стоит.
Неделя будет свежей, а местами даже прохладной. Уже с середины недели температура снизится еще на несколько градусов, а дожди периодически будут проходить в разных регионах.
Впрочем, на День Киева погода должна улучшиться - в столице потеплеет до комфортных +20 градусов.
Фото: какая температура воздуха будет 26 мая в Украине (meteo.gov.ua)
Напомним, в Украине на сегодня объявлено штормовое предупреждение из-за шквального ветра.
Синоптики также отмечают, что погодные сезоны в Украине сменились не по привычному графику и объяснили, когда фактически произошел переход к лету.
Отдельно сообщается, что 27 мая ожидается пик геомагнитной активности - магнитная буря умеренной силы. Метеочувствительным людям советуют заранее учесть возможные изменения самочувствия.