В частині Києва зникло світло та зупинився транспорт

21:35 18.04.2026 Сб
2 хв
Що стало причиною блекауту в Дніпровському районі міста?
aimg Сергій Козачук
Фото: збої у графіках руху міського електротранспорту Києва (facebook.com_Kyivpastrans)

У Дніпровському районі Києва спостерігаються перебої зі світлом через пожежу на енергетичному об'єкті. На місці вже працюють профільні служби для ліквідації наслідків аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

Читайте також: Проїзд у Києві по 44 гривні: у КМДА назвали реальну ціну квитка і плани на підвищення

Наслідки аварії на підстанції

В КМДА зауважили, що в частині Дніпровського району зникло електропостачання внаслідок загоряння на одній із підстанцій.

Аварійні бригади енергетиків прибули на місце події одразу після отримання виклику та розпочали відновлювальні роботи.

Через відсутність напруги в мережі було зафіксовано збої у графіках руху міського електротранспорту.

Зміни у русі транспорту

Зараз із затримкою курсує низка маршрутів:

  • Тролейбуси: №30, 31, 34, 37, 43, 44, 47, 50 та 50-К;
  • Трамваї: №22, 27, 28, 33, 35.

Влада просить мешканців району враховувати ці зміни при плануванні поїздок

Ситуація зі світлом у Києві

Нагадаємо, останнім часом ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Зокрема, на завтра, 19 квітня, в Україні не планують запроваджувати обмеження споживання електроенергії, проте містян просять економити у пікові години.

Також зазначимо, що це не перший подібний інцидент на лівому березі столиці за останній час. Наприкінці березня у цій частині міста вже фіксували перебої з електропостачанням, що також призвело до зупинки наземного електротранспорту.

Крім того, на тлі енергетичних викликів у КМДА нещодавно обговорювали економічну ситуацію в транспортній галузі. За даними влади, реальна вартість проїзду у наземному транспорті Києва наразі становить 44 гривні, хоча тарифи поки залишаються незмінними.

