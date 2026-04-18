В части Киева исчез свет и остановился транспорт

В Днепровском районе Киева наблюдаются перебои со светом из-за пожара на энергетическом объекте. На месте уже работают профильные службы для ликвидации последствий аварии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.
В КГГА отметили, что в части Днепровского района исчезло электроснабжение в результате возгорания на одной из подстанций.
Аварийные бригады энергетиков прибыли на место происшествия сразу после получения вызова и начали восстановительные работы.
Из-за отсутствия напряжения в сети были зафиксированы сбои в графиках движения городского электротранспорта.
Сейчас с задержкой курсирует ряд маршрутов:
Власти просят жителей района учитывать эти изменения при планировании поездок
Напомним, в последнее время ситуация в энергосистеме остается стабильной. В частности, на завтра, 19 апреля, в Украине не планируют вводить ограничения потребления электроэнергии, однако горожан просят экономить в пиковые часы.
Также отметим, что это не первый подобный инцидент на левом берегу столицы за последнее время. В конце марта в этой части города уже фиксировали перебои с электроснабжением, что также привело к остановке наземного электротранспорта.
Кроме того, на фоне энергетических вызовов в КГГА недавно обсуждали экономическую ситуацию в транспортной отрасли. По данным властей, реальная стоимость проезда в наземном транспорте Киева сейчас составляет 44 гривны, хотя тарифы пока остаются неизменными.