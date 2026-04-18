В части Киева исчез свет и остановился транспорт

Последствия аварии на подстанции

В КГГА отметили, что в части Днепровского района исчезло электроснабжение в результате возгорания на одной из подстанций.

Аварийные бригады энергетиков прибыли на место происшествия сразу после получения вызова и начали восстановительные работы.

Из-за отсутствия напряжения в сети были зафиксированы сбои в графиках движения городского электротранспорта.

Изменения в движении транспорта

Сейчас с задержкой курсирует ряд маршрутов:

Троллейбусы: №30, 31, 34, 37, 43, 44, 47, 50 и 50-К;

Трамваи: №22, 27, 28, 33, 35.

Власти просят жителей района учитывать эти изменения при планировании поездок