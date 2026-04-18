Чи будуть вимикати світло у неділю: прогноз "Укренерго"

У неділю, 19 квітня, в Україні не планують запроваджувати обмеження споживання електроенергії. Енергетики просять перенести користування потужними приладами на денні години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

Водночас українців просять обмежити роботу потужних електроприладів у години пікового навантаження на енергосистему - з 18:00 до 22:00.

Зокрема, активне використання техніки доцільно перенести на період з 11:00 до 16:00.

Чому в квітні повернулися відключення світла

Нагадаємо, на початку квітня в Україні знову почали застосовувати графіки обмеження споживання. В "Укренерго" пояснювали, що основною причиною став дефіцит потужності в енергосистемі, спричинений наслідками масованих російських обстрілів.

Водночас колишній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що крім атак та погоди, на ситуацію вплинули адміністративні чинники, зокрема занижені прайс-кепи (граничні ціни) на ринку.

За його словами, через економічну невигідність та обмеження імпорту система втрачає близько 800 МВт доступної генерації.

Експерти також попереджали, що штучне стримування цін посилює ризики для стабільної роботи енергосистеми, оскільки це унеможливлює залучення необхідного обсягу імпорту з Європи у пікові години.