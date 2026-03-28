ua en ru
Сб, 28 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

На лівому березі Києва перебої зі світлом: призупинено рух електротранспорту

12:17 28.03.2026 Сб
2 хв
Який транспорт не курсує?
aimg Тетяна Степанова
На лівому березі Києва перебої зі світлом: призупинено рух електротранспорту Фото: на лівому березі Києва перебої зі світлом (Віталій Носач, РБК-Україна)

На лівому березі Києва вдень 28 березня зафіксовані перебої з електропостачанням. Частина наземного електротранспорту працює з перебоями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як зазначається, у Києві на лівому березі зафіксовано проблеми з напругою, що вплинуло на роботу громадського транспорту. Зокрема, частина наземного електротранспорту працює з перебоями.

У столичному метрополітені ділянка між станціями "Дніпро" - "Лісова" тимчасово не працювала, проте наразі рух поїздів відновлюється.

"Синя" та "зелена" лінії метро продовжують функціонувати у звичайному режимі.

У "Київпастрансі" зазначили, що було призупинено роботу:

  • тролейбусних маршрутів: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к;
  • трамвайних маршрутів: 8, 28, 29, 33, 35.

Наразі рух поступово відновлюється. Про відновлення стабільного електропостачання та повноцінної роботи транспорту буде проінформовано окремо.

Оновлено 12:39

Роботу громадського електротранспорту на лівому березі Києва відновлено.

Водночас у зв’язку зі знеструмленням об’єктів Київводоканалу фіксується відсутність водопостачання на лівому березі столиці, а також у Печерському, Голосіївському, Солом’янському і Святошинському районах.

У КМДА зазначили, що фахівці "Київводоканалу" вже працюють над вирішенням проблеми і виконують усі необхідні ремонтні роботи.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня, в Україні не діють графіки відключень світла для побутових споживачів.

Така ситуація в країні спостерігається вже декілька днів поспіль.

Заходи обмеження електропостачання не застосовують на тлі спаду рівня споживання електроенергії та ефективної роботи сонячних електростанцій.

Водночас 26 березня на лівому березі Києва та в Київській області були перебої з електропостачанням. Згодом світло відновили.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КМДА Київ Електроенергія Відключеня світла
Новини
Аналітика
