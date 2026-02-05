У частини Києва буде більше світла: енергетики змінюють графіки через ситуацію з Дарницькою ТЕЦ

У двох районах Києва виникла складна ситуація з опаленням через удар Росії по Дарницькій ТЕЦ. Будинкам без тепла забезпечують більше світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України в Telegram.
Найбільш критичною зоною в столиці залишається район, який забезпечувала теплом ТЕЦ-4. За даними міської влади, найближчим часом відновлення теплопостачання там не очікується.
"Тому енергетики прагнуть забезпечити покращені графіки електропостачання. Загалом над відновленням електропостачання в місті сьогодні було задіяно 64 ремонтні бригади", - зазначили у відомстві.
Також у відомстві додали, що триває робота зі встановлення газових когенераційних установок. Запуск нових об'єктів потужністю 9 МВт і 18 МВт очікується найближчим часом.
"Разом із запуском критично важливим питанням залишається забезпечення фізичного захисту цих об'єктів", - підкреслили в міністерстві.
Цього тижня через хаб екстреної енергетичної допомоги в Україну надійде 596 тонн гуманітарного вантажу. Допомога включає:
Вантаж буде розподілено між енергетичними компаніями, органами місцевої влади та об'єктами критичної інфраструктури по всій країні.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 3 лютого завдали масованого удару по Україні. Однією з цілей ворога стала Дарницька ТЕЦ.
Ця станція забезпечувала теплом будинки в Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Через атаку її було практично знищено.
Сьогодні, 5 лютого, стало відомо, що на ремонт Дарницької ТЕЦ знадобиться 2 місяці. І це за умови відсутності нових ударів Росії по цій станції.