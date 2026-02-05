У частини Києва буде більше світла: енергетики змінюють графіки через ситуацію з Дарницькою ТЕЦ

Ситуація в районі Дарницької ТЕЦ

Найбільш критичною зоною в столиці залишається район, який забезпечувала теплом ТЕЦ-4. За даними міської влади, найближчим часом відновлення теплопостачання там не очікується.

"Тому енергетики прагнуть забезпечити покращені графіки електропостачання. Загалом над відновленням електропостачання в місті сьогодні було задіяно 64 ремонтні бригади", - зазначили у відомстві.

Розвиток розподіленої генерації

Також у відомстві додали, що триває робота зі встановлення газових когенераційних установок. Запуск нових об'єктів потужністю 9 МВт і 18 МВт очікується найближчим часом.

"Разом із запуском критично важливим питанням залишається забезпечення фізичного захисту цих об'єктів", - підкреслили в міністерстві.

Міжнародна допомога

Цього тижня через хаб екстреної енергетичної допомоги в Україну надійде 596 тонн гуманітарного вантажу. Допомога включає:

трансформатори та ізолятори;

генератори;

інше критично важливе обладнання.

Вантаж буде розподілено між енергетичними компаніями, органами місцевої влади та об'єктами критичної інфраструктури по всій країні.