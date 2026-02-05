У части Киева будет больше света: энергетики меняют графики из-за ситуации с Дарницкой ТЭЦ

В двух районах Киева возникла сложная ситуация с отоплением из-за удара России по Дарницкой ТЭЦ. Домам без тепла обеспечивают больше света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Telegram.
Наиболее критической зоной в столице остается район, который обеспечивала теплом ТЭЦ-4. По данным городских властей, в ближайшее время возобновление теплоснабжения там не ожидается.
"Поэтому энергетики стремятся обеспечить улучшенные графики электроснабжения. Всего над восстановлением электроснабжения в городе сегодня были задействованы 64 ремонтных бригад", - отметили в ведомстве.
Также в ведомстве добавили, что продолжается работа по установке газовых когенерационных установок. Запуск новых объектов мощностью 9 МВт и 18 МВт ожидается в ближайшее время.
"Вместе с запуском критически важным вопросом остается обеспечение физической защиты этих объектов", - подчеркнули в министерстве.
На этой неделе через хаб экстренной энергетической помощи в Украину поступит 596 тонн гуманитарного груза. Помощь включает:
Груз будет распределен между энергетическими компаниями, органами местных властей и объектами критической инфраструктуры по всей стране.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 3 февраля нанесли массированный удар по Украине. Одной из целей врага стала Дарницкая ТЭЦ.
Эта станция обеспечивала теплом дома в Дарницком и Днепровском районах столицы. Из-за атаки она была практически уничтожена.
Сегодня, 5 февраля, стало известно, что на ремонт Дарницкой ТЭЦ понадобится 2 месяца. И это при условии отсутствия новых ударов России по этой станции.