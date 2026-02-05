У части Киева будет больше света: энергетики меняют графики из-за ситуации с Дарницкой ТЭЦ

Ситуация в районе Дарницкой ТЭЦ

Наиболее критической зоной в столице остается район, который обеспечивала теплом ТЭЦ-4. По данным городских властей, в ближайшее время возобновление теплоснабжения там не ожидается.

"Поэтому энергетики стремятся обеспечить улучшенные графики электроснабжения. Всего над восстановлением электроснабжения в городе сегодня были задействованы 64 ремонтных бригад", - отметили в ведомстве.

Развитие распределенной генерации

Также в ведомстве добавили, что продолжается работа по установке газовых когенерационных установок. Запуск новых объектов мощностью 9 МВт и 18 МВт ожидается в ближайшее время.

"Вместе с запуском критически важным вопросом остается обеспечение физической защиты этих объектов", - подчеркнули в министерстве.

Международная помощь

На этой неделе через хаб экстренной энергетической помощи в Украину поступит 596 тонн гуманитарного груза. Помощь включает:

трансформаторы и изоляторы;

генераторы;

другое критически важное оборудование.

Груз будет распределен между энергетическими компаниями, органами местных властей и объектами критической инфраструктуры по всей стране.