У частини Києва буде більше світла: енергетики змінюють графіки через ситуацію з Дарницькою ТЕЦ

Київ, Четвер 05 лютого 2026 22:10
UA EN RU
У частини Києва буде більше світла: енергетики змінюють графіки через ситуацію з Дарницькою ТЕЦ Фото: росіяни знищили Дарницьку ТЕЦ (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Іван Носальський

У двох районах Києва виникла складна ситуація з опаленням через удар Росії по Дарницькій ТЕЦ. Будинкам без тепла забезпечують більше світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України в Telegram.

Читайте також: Вдарили 5 ракет, станцію знищено: з'явилося відео з Дарницької ТЕЦ

Ситуація в районі Дарницької ТЕЦ

Найбільш критичною зоною в столиці залишається район, який забезпечувала теплом ТЕЦ-4. За даними міської влади, найближчим часом відновлення теплопостачання там не очікується.

"Тому енергетики прагнуть забезпечити покращені графіки електропостачання. Загалом над відновленням електропостачання в місті сьогодні було задіяно 64 ремонтні бригади", - зазначили у відомстві.

Розвиток розподіленої генерації

Також у відомстві додали, що триває робота зі встановлення газових когенераційних установок. Запуск нових об'єктів потужністю 9 МВт і 18 МВт очікується найближчим часом.

"Разом із запуском критично важливим питанням залишається забезпечення фізичного захисту цих об'єктів", - підкреслили в міністерстві.

Міжнародна допомога

Цього тижня через хаб екстреної енергетичної допомоги в Україну надійде 596 тонн гуманітарного вантажу. Допомога включає:

  • трансформатори та ізолятори;
  • генератори;
  • інше критично важливе обладнання.

Вантаж буде розподілено між енергетичними компаніями, органами місцевої влади та об'єктами критичної інфраструктури по всій країні.

Удар по Дарницькій ТЕЦ

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 3 лютого завдали масованого удару по Україні. Однією з цілей ворога стала Дарницька ТЕЦ.

Ця станція забезпечувала теплом будинки в Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Через атаку її було практично знищено.

Сьогодні, 5 лютого, стало відомо, що на ремонт Дарницької ТЕЦ знадобиться 2 місяці. І це за умови відсутності нових ударів Росії по цій станції.

