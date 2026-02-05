ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

У части Киева будет больше света: энергетики меняют графики из-за ситуации с Дарницкой ТЭЦ

Киев, Четверг 05 февраля 2026 22:10
У части Киева будет больше света: энергетики меняют графики из-за ситуации с Дарницкой ТЭЦ Фото: россияне уничтожили Дарницкую ТЭЦ (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

В двух районах Киева возникла сложная ситуация с отоплением из-за удара России по Дарницкой ТЭЦ. Домам без тепла обеспечивают больше света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины в Telegram.

Читайте также: Ударили 5 ракет, станция уничтожена: появилось видео с Дарницкой ТЭЦ

Ситуация в районе Дарницкой ТЭЦ

Наиболее критической зоной в столице остается район, который обеспечивала теплом ТЭЦ-4. По данным городских властей, в ближайшее время возобновление теплоснабжения там не ожидается.

"Поэтому энергетики стремятся обеспечить улучшенные графики электроснабжения. Всего над восстановлением электроснабжения в городе сегодня были задействованы 64 ремонтных бригад", - отметили в ведомстве.

Развитие распределенной генерации

Также в ведомстве добавили, что продолжается работа по установке газовых когенерационных установок. Запуск новых объектов мощностью 9 МВт и 18 МВт ожидается в ближайшее время.

"Вместе с запуском критически важным вопросом остается обеспечение физической защиты этих объектов", - подчеркнули в министерстве.

Международная помощь

На этой неделе через хаб экстренной энергетической помощи в Украину поступит 596 тонн гуманитарного груза. Помощь включает:

  • трансформаторы и изоляторы;
  • генераторы;
  • другое критически важное оборудование.

Груз будет распределен между энергетическими компаниями, органами местных властей и объектами критической инфраструктуры по всей стране.

Удар по Дарницкой ТЭЦ

Напомним, российские оккупанты в ночь на 3 февраля нанесли массированный удар по Украине. Одной из целей врага стала Дарницкая ТЭЦ.

Эта станция обеспечивала теплом дома в Дарницком и Днепровском районах столицы. Из-за атаки она была практически уничтожена.

Сегодня, 5 февраля, стало известно, что на ремонт Дарницкой ТЭЦ понадобится 2 месяца. И это при условии отсутствия новых ударов России по этой станции.

