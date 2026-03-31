Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Частини іранської касетної ракети впали біля посольства України в Ізраїлі (фото)

14:37 31.03.2026 Вт
2 хв
Ракетні уламки впали всього за 30 метрів від будівлі
aimg Валерій Ульяненко
Фото: іранська ракета (Getty Images)

Вранці у вівторок, 31 березня, уламки касетної ракети Ірану впали приблизно за 30 метрів від посольства України в Ізраїлі. Ніхто з відвідувачів, які перебували у будівлі, не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибіги.

Читайте також: У Білому домі натякнули на терміни закінчення війни з Іраном

Український міністр зазначив, що цей інцидент ще раз доводить, що іранський режим становить загрозу для всіх у регіоні.

"Він не поважає не лише Віденську конвенцію, а й елементарні норми людського життя", - сказано в його заяві.

Він наголосив на важливості об'єднання всіх країн для захисту життя від такого терору, і додав, що Україна робить свій внесок.

Фото: місце падіння уламків ракети (x.com/andrii_sybiha)

Війна в Ірані

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп добою раніше заявив, що непрямі переговори між США та Іраном йдуть добре, додавши, що угода може бути укладена дуже швидко.

Але через півдня він висловив нові ультматуми. За словами Трампа, якщо Іран не погодиться на угоду і негайно не відкриє Ормузьку протоку, США підірвуть і повністю знищать усі електростанції, нафтові свердловини і острів Харг. Причому вже цього разу він допустив, що угоди не буде.

Водночас Трамп заявив своїм помічникам, що готовий припинити війну проти Ірану. Ба більше, він згоден на це навіть за умови, якщо Ормузька протока залишиться значною мірою закритою.

Зазначимо прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що операція в Ірані перевалила за середину шляху. За його словами, зараз основна увага приділяється іранським запасам збагаченого урану.

