Половину шляху пройдено: Нетаньягу про війну США та Ізраїлю проти Ірану

Місія США та Ізраїлю в Ірані перейшла за середину шляху. Тепер основна увага приділяється іранським запасам збагаченого урану.

Про це заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Newsmax .

Під час бесіди він дав впевнену оцінку спільній військовій операції, заявивши, що вже досягнуто значного прогресу в демонтажі іранського потенціалу. Прем'єр підкреслив, що найважливішим завданням є запобігання набуття Тегераном ядерної зброї.

"Ми подолали половину шляху в плані успішності місії", - сказав Нетаньягу, відзначивши значні успіхи в ослабленні військової, ядерної та промислової інфраструктури Ірану.

За словами прем'єра, американські та ізраїльські війська вже завдали ударів по ключовим елементам іранського військового потенціалу, включно з ракетними системами, збройовими заводами і персоналом, пов'язаним із ядерною програмою країни.

"Ми вже послабили їхні ракетні можливості, знищили заводи і ліквідували ключових учених-ядерників", - сказав чиновник, додавши, що ці умови "значно відкинули назад" амбіції Ірану.

Чиновник наголосив, що ця кампанія спрямована не тільки на ослаблення Ірану нині, а й на запобігання набагато небезпечнішому майбутньому.

"Вони прагнуть до володіння ядерною зброєю і засобами її доставки в американські міста. У цьому і полягає сенс війни - надати такий результат", - пояснив він.

Нетаньягу додав, що нинішній етап операції зосереджений на забезпеченні безпеки або вилученні збагаченого урану Ірану. Тобто на кроці, який може назавжди зупинити створення Іраном ядерної зброї.

"Особлива увага приділяється їхнім запасам збагаченого урану", - заявив чиновник, зазначивши, що президент Дональд Трамп зажадав вивезти цей матеріал з Ірану, можливо, передавши його міжнародній владі.

Хоч Нетаньягу відмовився назвати конкретні терміни завершення конфлікту, він висловив упевненість у збереженні сприятливої динаміки в американо-ізраїльському альянсі.