У частині Херсона зникло світло: енергетики розпочали ремонт

Сьогодні, 8 квітня, увечері частина мешканців Херсона залишилася без світла через російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram .

"Через росіян у деяких районах Херсона зникло світло. Наші героїчні енергетики вже ремонтують мережі - скоро все відновлять", - написав чиновник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 7 квітня російські війська 71 раз обстріляли Херсонську область. Вони випустили майже 400 снарядів.

Також ми писали, що у Херсоні сьогодні, 8 квітня, вранці пролунали вибухи.

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