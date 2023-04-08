У частині Херсона зникло світло: енергетики розпочали ремонт
Сьогодні, 8 квітня, увечері частина мешканців Херсона залишилася без світла через російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.
"Через росіян у деяких районах Херсона зникло світло. Наші героїчні енергетики вже ремонтують мережі - скоро все відновлять", - написав чиновник.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 7 квітня російські війська 71 раз обстріляли Херсонську область. Вони випустили майже 400 снарядів.
Також ми писали, що у Херсоні сьогодні, 8 квітня, вранці пролунали вибухи.
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