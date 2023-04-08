ua ru
Сб, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У частині Херсона зникло світло: енергетики розпочали ремонт

Новость на русском →
Херсон, Субота 08 квітня 2023 20:52
У частині Херсона зникло світло: енергетики розпочали ремонт Ілюстративне фото: частина мешканців Херсона залишилася без світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 8 квітня, увечері частина мешканців Херсона залишилася без світла через російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

"Через росіян у деяких районах Херсона зникло світло. Наші героїчні енергетики вже ремонтують мережі - скоро все відновлять", - написав чиновник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 7 квітня російські війська 71 раз обстріляли Херсонську область. Вони випустили майже 400 снарядів.

Також ми писали, що у Херсоні сьогодні, 8 квітня, вранці пролунали вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон вимкнення світла енергетики Війна Росії проти України
NEWS
ДТП з автобусом Кишинів-Київ в Молдові: серед постраждалих українці
ДТП з автобусом Кишинів-Київ в Молдові: серед постраждалих українці
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян