Росіяни готуються до евакуації з Запорізької та Херсонської областей, - Генштаб

Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 60 атак противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Зокрема, в Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації. В ході опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти. Відзначається періодичний виїзд автобусів з бажаючими евакуюватися. Окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення.

На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей росіяни активізували підготовку з евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим.

Раніше ми писали, за даними інституту вивчення війни, найзапекліші бої тривають в районі Мар'їнки.

Нагадаємо, росіяни від початку повномасштабної війни втратили понад 177 тисяч солдат.

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