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В части Херсона пропал свет: энергетики начали ремонт

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Херсон, Суббота 08 апреля 2023 20:52
В части Херсона пропал свет: энергетики начали ремонт Иллюстративное фото: часть жителей Херсона осталась без света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 8 апреля, вечером часть жителей Херсона осталась без света из-за российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"Из-за россиян в некоторых районах Херсона пропал свет. Наши героические энергетики уже ремонтируют сети - скоро все восстановят", - написал чиновник.

Напомним, ранее стало известно, что 7 апреля российские войска 71 раз обстреляли Херсонскую область. Они выпустили почти 400 снарядов.

Также мы писали, что в Херсоне сегодня, 8 апреля, утром раздались взрывы.

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