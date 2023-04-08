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Окупанти випустили майже 400 снарядів по Херсонській області, - ОВА

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Херсонська область, Субота 08 квітня 2023 08:21
Окупанти випустили майже 400 снарядів по Херсонській області, - ОВА Фото: Окупанти за добу 71 раз обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські війська 7 квітня 71 раз обстріляли Херсонську область. Постраждали житлові об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Окупанти 71 раз обстріляли Херсонську область, ворог випустив 397 снарядів, 17 із них потрапили по Херсону.

Пошкодження отримали житлові квартали населених пунктів області, територія та будинок дитячого садка Білозерської селищної громади та будівля об'єкту роздрібної торгівлі у Бериславі.

Внаслідок військової агресії РФ 8 осіб отримали поранення, з них двоє – діти. З деокупованої території області евакуйовано 74 особи.

Раніше ми писали, вранці, 8 квітня, у Херсоні чути звуки вибухів. Повітряна тривога у регіоні не оголошувалась.

Нагадаємо, росіяни готуються до можливої евакуації із Запорізької та Херсонської областей.

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