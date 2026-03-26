Частина жителів Києва та області залишилася без світла: коли виправлять ситуацію

"Бровари та Броварський район відключені від електропостачання внаслідок локальної аварійної ситуації", - зазначив Сапожко.

За його словами, бригади ДТЕК уже працюють, щоб повернути світло жителям Броварів і Броварського району. Мер додав, що поступове відновлення електропостачання очікується найближчим часом.

На сайті ДТЕК зазначено, що відновити електропостачання мають до 21:00.

При цьому в мережі пишуть, що проблеми зі світлом спостерігаються також на лівому березі Києва і в Бориспільському районі.