Часть жителей Киева и области осталась без света: когда исправят ситуацию

18:20 26.03.2026 Чт
1 мин
Мэр Борисполя назвал причину проблемы с электроснабжением
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: в Киеве и области начались проблемы со светом (Getty Images)

На левом берегу Киева и в Киевской области начались перебои с электроснабжением. Ремонтные бригады уже начали восстановление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Броваров Игоря Сапожко в Telegram и местные Telegram-каналы.

"Бровары и Броварской район отключены от электроснабжения в результате локальной аварийной ситуации", - отметил Сапожко.

По его словам, бригады ДТЭК уже работают, чтобы вернуть свет жителям Броваров и Броварского района. Мэр добавил, что постепенное восстановление электроснабжения ожидается в ближайшее время.

На сайте ДТЭК сказано, что восстановить электроснабжение должны до 21:00.

При этом в сети пишут, что проблемы со светом наблюдаются также на левом берегу Киева и в Бориспольском районе.

Отключения света в Украине

Напомним, сегодня, 26 марта, в Украине не действуют графики отключений света для бытовых потребителей.

Такая ситуация в стране наблюдается уже второй день подряд.

Меры ограничения электроснабжения не применяют на фоне спада уровня потребления электроэнергии и эффективной работы солнечных электростанций.

