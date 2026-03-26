Часть жителей Киева и области осталась без света: когда исправят ситуацию

На левом берегу Киева и в Киевской области начались перебои с электроснабжением. Ремонтные бригады уже начали восстановление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Броваров Игоря Сапожко в Telegram и местные Telegram-каналы.
"Бровары и Броварской район отключены от электроснабжения в результате локальной аварийной ситуации", - отметил Сапожко.
По его словам, бригады ДТЭК уже работают, чтобы вернуть свет жителям Броваров и Броварского района. Мэр добавил, что постепенное восстановление электроснабжения ожидается в ближайшее время.
На сайте ДТЭК сказано, что восстановить электроснабжение должны до 21:00.
При этом в сети пишут, что проблемы со светом наблюдаются также на левом берегу Киева и в Бориспольском районе.
Напомним, сегодня, 26 марта, в Украине не действуют графики отключений света для бытовых потребителей.
Такая ситуация в стране наблюдается уже второй день подряд.
Меры ограничения электроснабжения не применяют на фоне спада уровня потребления электроэнергии и эффективной работы солнечных электростанций.