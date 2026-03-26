Частина жителів Києва та області залишилася без світла: коли виправлять ситуацію

18:20 26.03.2026 Чт
Мер Борисполя назвав причину проблеми з електропостачанням
aimg Іван Носальський
Частина жителів Києва та області залишилася без світла: коли виправлять ситуацію Ілюстративне фото: у Києві та області почалися проблеми зі світлом (Getty Images)

На лівому березі Києва та в Київській області почалися перебої з електропостачанням. Ремонтні бригади вже почали відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Броварів Ігоря Сапожка в Telegram і місцеві Telegram-канали.

Читайте також: Росіяни атакували 4 енергооб'єкти ДТЕК в Одеській області: яка ситуація зі світлом

"Бровари та Броварський район відключені від електропостачання внаслідок локальної аварійної ситуації", - зазначив Сапожко.

За його словами, бригади ДТЕК уже працюють, щоб повернути світло жителям Броварів і Броварського району. Мер додав, що поступове відновлення електропостачання очікується найближчим часом.

На сайті ДТЕК зазначено, що відновити електропостачання мають до 21:00.

При цьому в мережі пишуть, що проблеми зі світлом спостерігаються також на лівому березі Києва і в Бориспільському районі.

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, в Україні не діють графіки відключень світла для побутових споживачів.

Така ситуація в країні спостерігається вже другий день поспіль.

Заходи обмеження електропостачання не застосовують на тлі спаду рівня споживання електроенергії та ефективної роботи сонячних електростанцій.

Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам’яті, – інтерв’ю з МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам’яті, – інтерв’ю з МОН