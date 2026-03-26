Частина жителів Києва та області залишилася без світла: коли виправлять ситуацію
На лівому березі Києва та в Київській області почалися перебої з електропостачанням. Ремонтні бригади вже почали відновлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Броварів Ігоря Сапожка в Telegram і місцеві Telegram-канали.
"Бровари та Броварський район відключені від електропостачання внаслідок локальної аварійної ситуації", - зазначив Сапожко.
За його словами, бригади ДТЕК уже працюють, щоб повернути світло жителям Броварів і Броварського району. Мер додав, що поступове відновлення електропостачання очікується найближчим часом.
На сайті ДТЕК зазначено, що відновити електропостачання мають до 21:00.
При цьому в мережі пишуть, що проблеми зі світлом спостерігаються також на лівому березі Києва і в Бориспільському районі.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, в Україні не діють графіки відключень світла для побутових споживачів.
Така ситуація в країні спостерігається вже другий день поспіль.
Заходи обмеження електропостачання не застосовують на тлі спаду рівня споживання електроенергії та ефективної роботи сонячних електростанцій.