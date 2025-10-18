Частина транспорту Києва курсує сьогодні зі змінами: що важливо знати пасажирам

Цими вихідними громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Йдеться про деякі маршрути столичних автобусів і тролейбуси №34.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київпастранс" у Telegram.
Киянам і гостям столиці розповіли, що деякі маршрути громадського транспорту курсуватимуть зі змінами руху:
Це пов'язано з проведенням запланованих заздалегідь продовольчих ярмарків на вулицях:
Уточнюється, що рух деяких маршрутів автобусів і тролейбусів №34 організовано зі змінами до закінчення ярмарків.
Сьогодні,18 жовтня, від початку руху й до закінчення ярмарків курсують інакше:
Завтра, 19 жовтня, у Києві буде змінено маршрути автобусів №31, №110, №112.
"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - наголосили у комунальному підприємстві.
Згідно з інформацією КП "Київпастранс", рух змінених маршрутів автобусів у столиці організовано так:
Тим часом рух зміненого маршруту тролейбусів №34 у Києві організовано від вулиці Північної до проспекту Степана Бандери.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху, тож тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.
Крім того, рух на головній вулиці Києва - Хрещатику - вирішили зупиняти щодня для вшанування хвилиною мовчання полеглих внаслідок збройної агресії РФ проти України захисників і мирних мешканців.
Після цього ми пояснювали, в яких випадках і для кого обмеження руху центральною артерією міста не діятиме.
Читайте також про правила руху громадського транспорту Києва під час повітряних тривог на тлі ворожих атак.