Часть транспорта Киева курсирует сегодня с изменениями: что важно знать пассажирам

В эти выходные общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями. Речь идет о некоторых маршрутах столичных автобусов и троллейбусах №34.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс" в Telegram.
Киевлянам и гостям столицы рассказали, что некоторые маршруты общественного транспорта будут курсировать с изменениями движения:
Это связано с проведением запланированных заранее продовольственных ярмарок на улицах:
Уточняется, что движение некоторых маршрутов автобусов и троллейбусов №34 организовано с изменениями до окончания ярмарок.
Сегодня, 18 октября, с начала движения и до окончания ярмарок курсируют иначе:
Завтра, 19 октября, в Киеве будут изменены маршруты автобусов №31, №110, №112.
"Приносим извинения за временные неудобства", - подчеркнули в коммунальном предприятии.
Согласно информации КП "Киевпастранс", движение измененных маршрутов автобусов в столице организовано так:
Между тем движение измененного маршрута троллейбусов №34 в Киеве организовано от улицы Северной до проспекта Степана Бандеры.
Напомним, ранее Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения, и теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.
Кроме того, движение на главной улице Киева - Крещатике - решили останавливать ежедневно для почтения минутой молчания павших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины защитников и мирных жителей.
После этого мы объясняли, в каких случаях и для кого ограничение движения по центральной артерии города не будет действовать.
Читайте также о правилах движения общественного транспорта Киева во время воздушных тревог на фоне вражеских атак.