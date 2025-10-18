Часть транспорта Киева курсирует сегодня с изменениями: что важно знать пассажирам

Напомним, ранее Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения, и теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

Кроме того, движение на главной улице Киева - Крещатике - решили останавливать ежедневно для почтения минутой молчания павших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины защитников и мирных жителей.

