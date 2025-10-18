Частина транспорту Києва курсує сьогодні зі змінами: що важливо знати пасажирам

Цими вихідними громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Йдеться про деякі маршрути столичних автобусів і тролейбуси №34.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київпастранс" у Telegram.

Тим часом рух зміненого маршруту тролейбусів №34 у Києві організовано від вулиці Північної до проспекту Степана Бандери.

Згідно з інформацією КП "Київпастранс", рух змінених маршрутів автобусів у столиці організовано так:

Завтра, 19 жовтня, у Києві буде змінено маршрути автобусів №31, №110, №112.

Сьогодні,18 жовтня, від початку руху й до закінчення ярмарків курсують інакше:

Уточнюється, що рух деяких маршрутів автобусів і тролейбусів №34 організовано зі змінами до закінчення ярмарків.

Це пов'язано з проведенням запланованих заздалегідь продовольчих ярмарків на вулицях:

Киянам і гостям столиці розповіли, що деякі маршрути громадського транспорту курсуватимуть зі змінами руху:

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху, тож тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.

Крім того, рух на головній вулиці Києва - Хрещатику - вирішили зупиняти щодня для вшанування хвилиною мовчання полеглих внаслідок збройної агресії РФ проти України захисників і мирних мешканців.

Після цього ми пояснювали, в яких випадках і для кого обмеження руху центральною артерією міста не діятиме.

Читайте також про правила руху громадського транспорту Києва під час повітряних тривог на тлі ворожих атак.