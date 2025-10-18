Частина транспорту Києва курсує сьогодні зі змінами: що важливо знати пасажирам
Цими вихідними громадський транспорт у Києві курсує зі змінами. Йдеться про деякі маршрути столичних автобусів і тролейбуси №34.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київпастранс" у Telegram.
Чому деякий транспорт змінив маршрути
Киянам і гостям столиці розповіли, що деякі маршрути громадського транспорту курсуватимуть зі змінами руху:
- в суботу, 18 жовтня;
- в неділю, 19 жовтня.
Це пов'язано з проведенням запланованих заздалегідь продовольчих ярмарків на вулицях:
- Голосіївській;
- Сержа Лифаря;
- Йорданській;
- Академіка Шалімова;
- Татарській;
- Сулеймана Стальського.
Уточнюється, що рух деяких маршрутів автобусів і тролейбусів №34 організовано зі змінами до закінчення ярмарків.
Який саме транспорт курсує зі змінами
Сьогодні,18 жовтня, від початку руху й до закінчення ярмарків курсують інакше:
- маршрути автобусів №2, №39, №98, №110;
- тролейбуси №34.
Завтра, 19 жовтня, у Києві буде змінено маршрути автобусів №31, №110, №112.
"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - наголосили у комунальному підприємстві.
Що відомо про організацію руху цих маршрутів
Згідно з інформацією КП "Київпастранс", рух змінених маршрутів автобусів у столиці організовано так:
- автобус №2 від вул. Вахтанга Кікабідзе до просп. Відрадного за діючим маршрутом, далі - бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Академіка Шалімова та вул. Академіка Стражеска) - вул. Віталія Скакуна, далі - за діючим маршрутом;
- автобус №39 (в напрямку руху до Лисогірського провулку) по трасі: просп. Голосіївський - просп. Науки - вул. Лисогірська (до транспортної розв'язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) - вул. Лисогірська - пров. Лисогірський, у зворотному напрямку - за діючим маршрутом;
- автобус №98 по трасі: вул. Радунська - вул. Будищанська - вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) - вул. Олександри Екстер - просп. Червоної Калини - вул. Сержа Лифаря - вул. Пухівська - ТЕЦ-6;
- автобус №110 по трасі: вул. Радунська (у зворотному напрямку - вул. Радунська - вул. Лісківська - вул. Милославська) - вул. Градинська - вул. Оноре де Бальзака парна сторона (у зворотному напрямку - непарна сторона) - вул. Олександри Екстер - просп. Червоної Калини - вул. Сержа Лифаря - вул. Миколи Закревського, далі - за діючим маршрутом до ст. м. "Площа Українських Героїв";
- автобус №31 по трасі: ст. м. "Політехнічний інститут" - просп. Берестейський - вул. Богдана Гаврилишина - вул. Довнар-Запольського - вул. Дегтярівська - вул. Білоруська - вул. Деревлянська - вул. Юрія Іллєнка - вул. Академіка Ромоданова - вул. Загорівська - вул. Князя Володимира Мономаха - вул. Татарська;
- автобуси №110 і №112 відповідно від ст. м. "Площа Українських Героїв" та ст. м. "Лук'янівська" до вул. Райдужної - за діючими маршрутами, далі - вул. Івана Микитенка - вул. Сірожупанників - вул. Сулеймана Стальського, далі - за діючими маршрутами. У зворотному напрямку - без змін.
Тим часом рух зміненого маршруту тролейбусів №34 у Києві організовано від вулиці Північної до проспекту Степана Бандери.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху, тож тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.
Крім того, рух на головній вулиці Києва - Хрещатику - вирішили зупиняти щодня для вшанування хвилиною мовчання полеглих внаслідок збройної агресії РФ проти України захисників і мирних мешканців.
Після цього ми пояснювали, в яких випадках і для кого обмеження руху центральною артерією міста не діятиме.
Читайте також про правила руху громадського транспорту Києва під час повітряних тривог на тлі ворожих атак.