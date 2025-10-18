Часть транспорта Киева курсирует сегодня с изменениями: что важно знать пассажирам
В эти выходные общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями. Речь идет о некоторых маршрутах столичных автобусов и троллейбусах №34.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс" в Telegram.
Почему некоторый транспорт изменил маршруты
Киевлянам и гостям столицы рассказали, что некоторые маршруты общественного транспорта будут курсировать с изменениями движения:
- в субботу, 18 октября;
- в воскресенье, 19 октября.
Это связано с проведением запланированных заранее продовольственных ярмарок на улицах:
- Голосеевской;
- Сержа Лифаря;
- Иорданской;
- Академика Шалимова;
- Татарской;
- Сулеймана Стальского.
Уточняется, что движение некоторых маршрутов автобусов и троллейбусов №34 организовано с изменениями до окончания ярмарок.
Какой именно транспорт курсирует с изменениями
Сегодня, 18 октября, с начала движения и до окончания ярмарок курсируют иначе:
- маршруты автобусов №2, №39, №98, №110;
- троллейбусы №34.
Завтра, 19 октября, в Киеве будут изменены маршруты автобусов №31, №110, №112.
"Приносим извинения за временные неудобства", - подчеркнули в коммунальном предприятии.
Что известно об организации движения этих маршрутов
Согласно информации КП "Киевпастранс", движение измененных маршрутов автобусов в столице организовано так:
- автобус №2 от ул. Вахтанга Кикабидзе до просп. Отрадного по действующему маршруту, далее - бульв. Вацлава Гавела (без заезда на просп. Отрадный, ул. Академика Шалимова и ул. Академика Стражеско) - Виталия Скакуна, далее - по действующему маршруту;
- автобус №39 (в направлении движения к Лысогорскому переулку) по трассе: просп. Голосеевский - просп. Науки - ул. Лысогорская (до транспортной развязки на пересечении с ул. Ракетной и ул. Панорамной) - ул. Лысогорская - переулок Лысогорский, в обратном направлении - по действующему маршруту;
- автобус №98 по трассе: ул. Радунская - ул. Будищанская - ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) - ул. Александры Экстер - просп. Красной Калины - ул. Сержа Лифаря - ул. Пуховская - ТЭЦ-6;
- автобус №110 по трассе: ул. Радунская (в обратном направлении - ул. Радунская - ул. Лесковская - ул. Милославская) - ул. Градинская - ул. Оноре де Бальзака четная сторона (в обратном направлении - нечетная сторона) - ул. Александры Экстер - просп. Красной Калины - ул. Сержа Лифаря - ул. Николая Закревского, далее - по действующему маршруту до ст. м. "Площадь Украинских Героев";
- автобус №31 по трассе: ст. м. "Политехнический институт" - просп. Берестейский - ул. Богдана Гаврилишина - ул. Довнар-Запольского - ул. Дегтяревская - ул. Белорусская - ул. Деревлянская - ул. Юрия Ильенко - ул. Академика Ромоданова - ул. Загоровская - ул. Князя Владимира Мономаха - ул;
- автобусы №110 и №112 соответственно от ст. м. "Площадь Украинских Героев" и ст. м. "Лукьяновская" до ул. Радужной - по действующим маршрутам, далее - ул. Ивана Микитенко - ул. Серожупанников - ул. Сулеймана Стальского, далее - по действующим маршрутам. В обратном направлении - без изменений.
Между тем движение измененного маршрута троллейбусов №34 в Киеве организовано от улицы Северной до проспекта Степана Бандеры.
Напомним, ранее Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения, и теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.
Кроме того, движение на главной улице Киева - Крещатике - решили останавливать ежедневно для почтения минутой молчания павших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины защитников и мирных жителей.
После этого мы объясняли, в каких случаях и для кого ограничение движения по центральной артерии города не будет действовать.
Читайте также о правилах движения общественного транспорта Киева во время воздушных тревог на фоне вражеских атак.