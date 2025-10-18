ua en ru
Сб, 18 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Часть транспорта Киева курсирует сегодня с изменениями: что важно знать пассажирам

Суббота 18 октября 2025 06:35
UA EN RU
Часть транспорта Киева курсирует сегодня с изменениями: что важно знать пассажирам Сегодня и завтра некоторый транспорт в Киеве курсирует с изменениями (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В эти выходные общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями. Речь идет о некоторых маршрутах столичных автобусов и троллейбусах №34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс" в Telegram.

Почему некоторый транспорт изменил маршруты

Киевлянам и гостям столицы рассказали, что некоторые маршруты общественного транспорта будут курсировать с изменениями движения:

  • в субботу, 18 октября;
  • в воскресенье, 19 октября.

Это связано с проведением запланированных заранее продовольственных ярмарок на улицах:

  • Голосеевской;
  • Сержа Лифаря;
  • Иорданской;
  • Академика Шалимова;
  • Татарской;
  • Сулеймана Стальского.

Уточняется, что движение некоторых маршрутов автобусов и троллейбусов №34 организовано с изменениями до окончания ярмарок.

Какой именно транспорт курсирует с изменениями

Сегодня, 18 октября, с начала движения и до окончания ярмарок курсируют иначе:

  • маршруты автобусов №2, №39, №98, №110;
  • троллейбусы №34.

Завтра, 19 октября, в Киеве будут изменены маршруты автобусов №31, №110, №112.

"Приносим извинения за временные неудобства", - подчеркнули в коммунальном предприятии.

Что известно об организации движения этих маршрутов

Согласно информации КП "Киевпастранс", движение измененных маршрутов автобусов в столице организовано так:

  • автобус №2 от ул. Вахтанга Кикабидзе до просп. Отрадного по действующему маршруту, далее - бульв. Вацлава Гавела (без заезда на просп. Отрадный, ул. Академика Шалимова и ул. Академика Стражеско) - Виталия Скакуна, далее - по действующему маршруту;
  • автобус №39 (в направлении движения к Лысогорскому переулку) по трассе: просп. Голосеевский - просп. Науки - ул. Лысогорская (до транспортной развязки на пересечении с ул. Ракетной и ул. Панорамной) - ул. Лысогорская - переулок Лысогорский, в обратном направлении - по действующему маршруту;
  • автобус №98 по трассе: ул. Радунская - ул. Будищанская - ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) - ул. Александры Экстер - просп. Красной Калины - ул. Сержа Лифаря - ул. Пуховская - ТЭЦ-6;
  • автобус №110 по трассе: ул. Радунская (в обратном направлении - ул. Радунская - ул. Лесковская - ул. Милославская) - ул. Градинская - ул. Оноре де Бальзака четная сторона (в обратном направлении - нечетная сторона) - ул. Александры Экстер - просп. Красной Калины - ул. Сержа Лифаря - ул. Николая Закревского, далее - по действующему маршруту до ст. м. "Площадь Украинских Героев";
  • автобус №31 по трассе: ст. м. "Политехнический институт" - просп. Берестейский - ул. Богдана Гаврилишина - ул. Довнар-Запольского - ул. Дегтяревская - ул. Белорусская - ул. Деревлянская - ул. Юрия Ильенко - ул. Академика Ромоданова - ул. Загоровская - ул. Князя Владимира Мономаха - ул;
  • автобусы №110 и №112 соответственно от ст. м. "Площадь Украинских Героев" и ст. м. "Лукьяновская" до ул. Радужной - по действующим маршрутам, далее - ул. Ивана Микитенко - ул. Серожупанников - ул. Сулеймана Стальского, далее - по действующим маршрутам. В обратном направлении - без изменений.

Между тем движение измененного маршрута троллейбусов №34 в Киеве организовано от улицы Северной до проспекта Степана Бандеры.

Напомним, ранее Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения, и теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

Кроме того, движение на главной улице Киева - Крещатике - решили останавливать ежедневно для почтения минутой молчания павших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины защитников и мирных жителей.

После этого мы объясняли, в каких случаях и для кого ограничение движения по центральной артерии города не будет действовать.

Читайте также о правилах движения общественного транспорта Киева во время воздушных тревог на фоне вражеских атак.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Тролейбус Автобусы Пассажиры
Новости
"Томагавки", Путин и путь к миру. О чем говорили Зеленский и Трамп в Белом доме
"Томагавки", Путин и путь к миру. О чем говорили Зеленский и Трамп в Белом доме
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов