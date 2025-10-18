Часть транспорта Киева курсирует сегодня с изменениями: что важно знать пассажирам

В эти выходные общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями. Речь идет о некоторых маршрутах столичных автобусов и троллейбусах №34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс" в Telegram.

Между тем движение измененного маршрута троллейбусов №34 в Киеве организовано от улицы Северной до проспекта Степана Бандеры.

Сегодня, 18 октября, с начала движения и до окончания ярмарок курсируют иначе:

Уточняется, что движение некоторых маршрутов автобусов и троллейбусов №34 организовано с изменениями до окончания ярмарок.

Это связано с проведением запланированных заранее продовольственных ярмарок на улицах:

Киевлянам и гостям столицы рассказали, что некоторые маршруты общественного транспорта будут курсировать с изменениями движения:

