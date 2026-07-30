Фото: частина Сумщини залишилася без світла через атаки РФ (Getty Images)

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Частина Сумської області у четвер, 30 липня, залишилася без електроенергії через російські атаки на енергооб'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".