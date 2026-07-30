Частина Сумщини залишилася без світла через атаки РФ
Частина Сумської області у четвер, 30 липня, залишилася без електроенергії через російські атаки на енергооб'єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".
"У частині Сумщини маємо масштабне аварійне знеструмлення. Причина - наслідки систематичних атак армії РФ на об'єкти енергетики", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії.
Інформацію щодо причин відключень за вашою адресою можна переглядати:
Обстріли України
Нагадаємо, цієї ночі Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.
Вибухи лунали в Києві, Львові, Вінниці, Рівному та інших містах.
Зокрема, внаслідок атаки по Львову поранено щонайменше 30 людей.
У передмісті Кривого Рогу від ворожої ракети загинула сім'я з трьома дітьми.
А у Київські області внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, серед яких неповнолітній, а також частково зруйновано приватний житловий будинок.