Часть Сумщины осталась без света из-за атак РФ

Часть Сумской области в четверг, 30 июля, осталась без электроэнергии из-за российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго" .

Информацию о причинах отключения по вашему адресу можно просматривать:

Отмечается, что энергетики работают над восстановлением распределения электроэнергии.

"В части Сумщины есть масштабное аварийное обесточивание. Причина - последствия систематических атак армии РФ на объекты энергетики", - говорится в сообщении.

Обстрелы Украины

Напомним, этой ночью Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами.

Взрывы раздавались в Киеве, Львове, Виннице, Ровно и других городах.

В частности, в результате атаки по Львову ранены по меньшей мере 30 человек.

В пригороде Кривого Рога от вражеской ракетыпогибла семья с тремя детьми.

А в Киевские области в результате обстрела пострадали пять человек, среди которых несовершеннолетний, а также частично разрушен частный жилой дом.