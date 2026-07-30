Часть Сумщины осталась без света из-за атак РФ
Часть Сумской области в четверг, 30 июля, осталась без электроэнергии из-за российских атак на энергообъекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".
"В части Сумщины есть масштабное аварийное обесточивание. Причина - последствия систематических атак армии РФ на объекты энергетики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетики работают над восстановлением распределения электроэнергии.
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Обстрелы Украины
Напомним, этой ночью Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами.
Взрывы раздавались в Киеве, Львове, Виннице, Ровно и других городах.
В частности, в результате атаки по Львову ранены по меньшей мере 30 человек.
В пригороде Кривого Рога от вражеской ракетыпогибла семья с тремя детьми.
А в Киевские области в результате обстрела пострадали пять человек, среди которых несовершеннолетний, а также частично разрушен частный жилой дом.