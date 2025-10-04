UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Частина Рівного залишилась без електроенергії: коли відновлять постачання

Ілюстративне фото: частина Рівного залишилась без електроенергії 4 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У суботу, 4 жовтня, частина абонентів Рівного залишилась без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Олександра Коваля.

"Через технічні причини частина абонентів обласного центру наразі залишилася без електропостачання. Енергетики працюють над вирішенням цієї проблеми. Перебуваю з ними на зв'язку", - написав Коваль.

За попередніми прогнозами, світло в оселі рівнян вдасться повернути за кілька годин.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в результаті низки ворожих ударів по енергетиці України знеструмлені споживачі з'явились відразу у кількох областях. Зокрема, наразі найважча ситуація на Чернігівщині. 

Там ворог 4 жовтня знову атакував енергетичну систему - пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання. Аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів.

Також вчора у Донецькій області на тлі загрози балістики пролунали вибухи - після цього у трьох містах фіксують проблеми зі світлом. Зокрема, без світла залишилися вся Дружківка та Костянтинівка, та деякі райони Краматорська.

Сьогодні в Міненерго заявили, що вночі російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути енергопостачання та скасувати графіки погодинних відключень, що були вимушено запроваджені "Чернігівобленерго", - зауважили в Міненерго.

Як наголосили в міністерстві, цілеспрямовані атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури є черговим свідченням терористичних методів, до яких вдається ворог.

