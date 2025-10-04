Частина Рівного залишилась без електроенергії: коли відновлять постачання

У суботу, 4 жовтня, частина абонентів Рівного залишилась без електропостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Олександра Коваля.
"Через технічні причини частина абонентів обласного центру наразі залишилася без електропостачання. Енергетики працюють над вирішенням цієї проблеми. Перебуваю з ними на зв'язку", - написав Коваль.
За попередніми прогнозами, світло в оселі рівнян вдасться повернути за кілька годин.
Нагадаємо, в результаті низки ворожих ударів по енергетиці України знеструмлені споживачі з'явились відразу у кількох областях. Зокрема, наразі найважча ситуація на Чернігівщині.
Там ворог 4 жовтня знову атакував енергетичну систему - пошкоджено одразу кілька важливих об'єктів електропостачання. Аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів.
Також вчора у Донецькій області на тлі загрози балістики пролунали вибухи - після цього у трьох містах фіксують проблеми зі світлом. Зокрема, без світла залишилися вся Дружківка та Костянтинівка, та деякі райони Краматорська.
Сьогодні в Міненерго заявили, що вночі російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України
"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути енергопостачання та скасувати графіки погодинних відключень, що були вимушено запроваджені "Чернігівобленерго", - зауважили в Міненерго.
Як наголосили в міністерстві, цілеспрямовані атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури є черговим свідченням терористичних методів, до яких вдається ворог.