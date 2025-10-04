Часть Ровно осталась без электроэнергии: когда возобновят поставки

"По техническим причинам часть абонентов областного центра сейчас осталась без электроснабжения. Энергетики работают над решением этой проблемы. Нахожусь с ними на связи", - написал Коваль.

По предварительным прогнозам, свет в дома ривненчан удастся вернуть через несколько часов.

Отключение света в Украине

Напомним, в результате ряда вражеских ударов по энергетике Украины обесточенные потребители появились сразу в нескольких областях. В частности, сейчас самая тяжелая ситуация на Черниговщине.

Там враг 4 октября снова атаковал энергетическую систему - повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения. Аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей.

Также вчера в Донецкой области на фоне угрозы баллистики прогремели взрывы - после этого в трех городах фиксируют проблемы со светом. В частности, без света остались вся Дружковка и Константиновка, и некоторые районы Краматорска.

Сегодня в Минэнерго заявили, что ночью российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины