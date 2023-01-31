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Частина Одеси завтра може довше залишатися без світла: названо причину

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Одеса, Вівторок 31 січня 2023 21:32
Частина Одеси завтра може довше залишатися без світла: названо причину Фото: частина Одеси завтра може довше залишатися без світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У середу, 1 лютого, у частині Одеси можуть посилити відключення світла. Причиною цього є ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі у Facebook.

За інформацією компанії, зараз енергетики терміново проводять аварійний ремонт високовольтної лінії, яка була пошкоджена внаслідок останнього ракетного удару росіян. Це необхідно для того, щоб забезпечити технічну можливість розподілу електроенергії від високовольтної підстанції до житлових масивів Одеси.

"Тому вночі 31 січня та 1 лютого можуть бути тривалі перерви в електропостачанні для мешканців південної та західної частини міста. Це вимушений крок", - уточнюють у ДТЕК.

Енергетики працюватимуть цілодобово для того, щоб у найкоротші терміни завершити ремонтні роботи та повернути електропостачання мешканцям міста.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на в Одеській області 1 лютого продовжать застосовувати аварійні відключення світла через атаку росіян.

Також ми писали, що 1 лютого в частині регіонів України запроваджують нові графіки відключень світла.

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ДТЕК Одеса вимкнення світла Електроенергія
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