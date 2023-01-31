Енергетики пояснили, від чого залежить відновлення світла в Одеській області

Сьогодні, 31 січня, енергетики разом з Одеською обласною військовою адміністрацією зустрічалися з головами ОТГ, щоб відповісти на питання про світло в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

В компанії ДТЕК підготували короткий виклад основних тез з зустрічі:

Чому склалась така ситуація

В ДТЕК пояснили, що поточна складна ситуація зі світлом пов’язана з руйнуванням двох підстанцій та високовольтної мережі НЕК "Укренерго" після обстрілу 26 січня.

За їх словами, ці станції забезпечували передачу електроенергії до центральної та східної частини Одеської області.

Що роблять енергетики

"Енергетики працюють цілодобово задля стабілізації ситуації. Бригади НЕК лагодять підстанції та високовольтну мережу", - заявили в компанії

Нині ж електрики ДТЕК усувають ще й чисельні аварії на своєму обладнанні, які почастішали через руйнування високовольтних об’єктів. А також перемикають лінії, які технічно можливо перемкнути, до резервних.

"Все це роблять задля того, щоб працювала критична інфраструктура, зокрема: лікарні, котельні, водоканали тощо. Також це вже дозволило збільшити час включення світла в ваших будинках з 1-2 годин до 3-4", - пояснили в ДТЕК.

Коли в області відновлять світло

В компанії запевнили, що роботи з відновлення тривають й лише після їх завершення можна буде відновити повноцінний розподіл електроенергії по мережам ДТЕК Одеські електромережі в усі куточки області.

В Telegram-каналі компанія повідомила, що завтра в Одесі та області продовжуються екстрені відключення світла.