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Часть Одессы завтра может дольше оставаться без света: названа причина

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Одесса, Вторник 31 января 2023 21:32
Часть Одессы завтра может дольше оставаться без света: названа причина Фото: часть Одессы завтра может дольше оставаться без света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В среду, 1 февраля, в части Одессы могут усилить отключения света. Причиной этому являются ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети в Facebook.

По информации компании, сейчас энергетики в срочном порядке проводят аварийный ремонт высоковольтной линии, которая была повреждена в результате последнего ракетного удара россиян. Это необходимо для того, чтобы обеспечить техническую возможность распределения электроэнергии от высоковольтной подстанции к жилым массивам Одессы.

"Поэтому ночью 31 января и 1 февраля могут быть длительные перерывы в электроснабжении для жителей южной и западной части города. Это вынужденный шаг", - уточняют в ДТЭК.

Энергетики будут работать круглосуточно для того, чтобы в кратчайшие сроки завершить ремонтные работы и вернуть электроснабжение жителям города.

Напомним, ранее стало известно, что в Одесской области 1 февраля продолжат применять аварийные отключения света из-за атаки россиян.

Также мы писали, что 1 февраля в части регионов Украины вводят новые графики отключений света.

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ДТЭК Одесса вимкнення світла Электроэнергия
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