Частина Одеси залишилася без світла

Повідомляється, що сьогодні о 13:57 сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Одеси.

Без електрики тимчасово залишилися мешканці мікрорайону Черемушки Хаджибейського району Одеси.

Енергетики вже працюють над усуненням аварії.

Відключення світла

Нагадаємо, що на початку літа в Одесі ставалося аварійне відключення обладнання на одній із підстанцій міста. Через це майже 10 тисяч споживачів з мікрорайону Черемушки залишались без світла.

Також нещодавно у частині Києва зникала електроенергія. Без світла були 46 багатоповерхових будинків.

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