В Одесі трапилась аварія на підстанції: без світла було майже 10 тисяч споживачів

Сьогодні в Одесі сталося аварійне відключення обладнання на одній із підстанцій міста. Через це майже 10 тисяч споживачів залишались без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську" .

Повідомляється, що сьогодні о 12:47 сталося аварійне відключення обладнання на одній із підстанцій Одеси. Без електроенергії тимчасово залишилися 9800 клієнтів, що проживають в мікрорайоні Черемушки.

Проте о 13:11 енергетики заживили споживачів від резервного джерела та зʼясовують деталі аварії.

Окрім того, через аварію на підстанції тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів №10,13 та тролейбусних маршрутів №9,10,12.

Масштабне відключення світла

Нагадаємо, 30 травня через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі у низці міст Україні зникло світло. Відключення торкнулося майже 2 млн абонентів у 12 областях України.

Через аварійну ситуацію відбулися тимчасові відключення електроенергії й у сусідній Молдові.

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