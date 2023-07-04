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Частина Одеси залишилася без світла

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Одеса, Вівторок 04 липня 2023 14:45
Частина Одеси залишилася без світла Ілюстративне фото: частина Одеси залишилася без світла (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мешканці мікрорайону Черемушки в Одесі тимчасово залишилися без електроенергії 4 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.

Повідомляється, що сьогодні о 13:57 сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій Одеси.

Без електрики тимчасово залишилися мешканці мікрорайону Черемушки Хаджибейського району Одеси.

Енергетики вже працюють над усуненням аварії.

Відключення світла

Нагадаємо, що на початку літа в Одесі ставалося аварійне відключення обладнання на одній із підстанцій міста. Через це майже 10 тисяч споживачів з мікрорайону Черемушки залишались без світла.

Також нещодавно у частині Києва зникала електроенергія. Без світла були 46 багатоповерхових будинків.

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Одеса вимкнення світла Електроенергія
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