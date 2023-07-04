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Часть Одессы осталась без света

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Одесса, Вторник 04 июля 2023 14:45
Часть Одессы осталась без света Иллюстративное фото: часть Одессы осталась без света (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Жители микрорайона Черемушки в Одессе временно остались без электроэнергии 4 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

Сообщается, что сегодня в 13:57 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций Одессы.

Без электричества временно остались жители микрорайона Черемушки Хаджибейского района Одессы.

Энергетики уже работают над устранением аварии.

Отключение света

Напомним, что в начале лета в Одессе происходило аварийное отключение оборудования на одной из подстанций города. Поэтому почти 10 тысяч потребителей из микрорайона Черемушки оставались без света.

Также недавно в части Киева исчезала электроэнергия. Без света были 46 многоэтажных домов.

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Одесса вимкнення світла Электроэнергия
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