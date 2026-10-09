Частина Одеси залишилась без світла через аварію в мережі

"У частині Пересипського, Хаджибейського та Приморського районів м. Одеси зникло світло через локальну аварію в мережі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Місцеві пабліки повідомляють, що разом зі світлом у частині міста зникло також і водопостачання.

Фото: повідомлення ДТЕК про знеструмлення (скріншот)

В мережу також виклали кілька відео з вулицями міста, зануреними у цілковиту темряву.

Нагадаємо, сьогодні в Україні посилили графіки відключень світла. У частини споживачів обмеження сягатимуть 2,5 черги замість анонсованих раніше 2 черг.