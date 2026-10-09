Частина Одеси залишилась без світла через аварію в мережі

Кілька районів Одеси у п'ятницю, 9 жовтня, знеструмлені через локальну аварію в мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"У частині Пересипського, Хаджибейського та Приморського районів м. Одеси зникло світло через локальну аварію в мережі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Місцеві пабліки повідомляють, що разом зі світлом у частині міста зникло також і водопостачання.
В мережу також виклали кілька відео з вулицями міста, зануреними у цілковиту темряву.
Нагадаємо, сьогодні в Україні посилили графіки відключень світла. У частини споживачів обмеження сягатимуть 2,5 черги замість анонсованих раніше 2 черг.
Зазначимо, в "Укренерго" попередили українців про графіки погодинних відключень у суботу, 10 жовтня. Вони діятимуть не цілодобово.
Крім того, в "Укренерго" пояснили, що відключення світла в Україні пов'язані не з дефіцитом електроенергії, а спричинені ворожими ударами по магістральних мережах та підстанціях.